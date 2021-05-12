Минэкономики предложило разрешить экспорт лома драгоценных металлов

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагает вновь разрешить экспорт лома и отходов драгоценных металлов, введя их квотирование.

С этой целью для обсуждения данной инициативы министерством разработан проект постановления правительства "О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Кабинета министров Украины от 28 декабря 2020 года №1329", передает Интерфакс-Украина.

Проектом постановления предлагается внести изменения в приложение 1 "Объемы квот товаров, экспорт которых подлежит лицензированию в 2021 году" к постановлению Кабинета министров Украины от 28 декабря 2020 года №1329 "Об утверждении перечней товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2021 год".

"Установить квоту на экспорт отходов или лома драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами; других отходов или лома с содержанием драгоценных металлов или соединений драгоценных металлов, используемые главным образом для извлечения драгоценных металлов по коду согласно УКТВЭД 7112 в объеме 2000 кг (восстановив экспорт этих товаров)", - констатируется в предлагаемых изменениях.

При этом предлагается ввести нормы о выдаче лицензий на экспорт таких товаров по согласованию с Минфином, а также предусмотреть, что действия по получению согласования осуществляются Минэкономики без привлечения субъекта внешнеэкономической деятельности в порядке межведомственного обмена информацией.

Кроме того, сообщается, что в соответствии со статьей 9 закона Украины "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности" проект постановления, пояснительная записка и анализ регуляторного влияния к проекту постановления размещен на официальном сайте Минэкономики www. me.gov.ua в рубрике "Обсуждение проектов документов".

Предложения и замечания предлагается направлять в течение месяца.

Как сообщалось, Украина с 2013 года запретила (ввела нулевые квоты) на экспорт золота и серебра в необработанном или полуобработанном виде или в виде порошка. Помимо того, нулевая квота установлена и на экспорт отходов и лома драгоценных металлов.

В то же время на 2012 год квота на экспорт необработанного серебра составляла 1000 кг, золота - 80 кг, отходов и лома драгметаллов - 500 кг.