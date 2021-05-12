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Контролеры "Житомиргаза" провели контрольную проверку показаний 48% счетчиков

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Контролеры

АО "Житомиргаз" в рамках ежегодной контрольной проверки узлов учета газа уже проверили 48% счетчиков.

Как сообщает пресс-служба компании, процесс контрольной сверки занимает несколько минут, и сотрудники компании осуществляют его самостоятельно, используя фотофиксацию, при этом потребители должны лищь предоставить доступ к узлу учета газа.

Согласно Кодексу ГРМ, которым руководствуется АО "Житомиргаз", раз в полгода контролер должен зафиксировать показания счетчика и внести данную информацию в биллинговую систему. Сбор данных выполняется непосредственным визитом в помещение и фотофиксацией данных на счетчике.

"Контрольная сверка проводится ежегодно, независимо от времени года. Это делается для того, чтобы наши потребители платили за реально потребленные кубометры газа и не возникало разногласий в расчетах", – рассказала директор коммерческий АО "Житомиргаз" Людмила Усик.

В компании подчеркивают, что перед тем, как приступить к работе, все контролеры проходят температурный скрининг и осмотр медицинского работника. Контролеры имеют защитные маски, антисептики и перчатки.

"В таких условиях мы работаем второй год подряд. Наши сотрудники очень ответственно относятся к выполнению своих работ с соблюдением всех эпидемиологических требований, ведь речь идет о безопасности и здоровье каждого", – сказала начальница отдела инспектирования Вита Кузьмич.

Сегодня в компании "Житомиргаз" работает 109 контролеров, а количество потребителей природного газа в области - около 365 тыс.

Автор: Галина Ялівець
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Житомиргаз вообще беспределом занялся. Большинство потребителей вовремя передавал показания счётчиков за март и апрель. У меня и многих знакомых расход газа из за холодной погоды был в пределах 450-500 кубометров. Показания передавались и в личный кабинет, и в вайбер, и в телеграмм с фотографиями. В результате в платёжках вместо фактически поданных 500 кубометров стоит прогнозированный Житомиргазом показатель-15 кубометров. Это значит, что за остальной ранее израсходованный газ нужно будет заплатить не 6.99, а 7.99. Доказать что то невозможно. Колл центр и Житомиргаза, и Житомиргаззбыта не отвечает. Нужно искать блат, чтобы за свои деньги отвезти контролёра домой, он фото сделает, акт напишет, и то не факт, что ранее поданные показатели учтутся. В местном газсбыте сотрудники "клиентского простору " просто тянут время, чтобы людям надоело ходить и они заплатили за газ по большей цене.
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13.05.2021 00:01 Відповісти
 
 