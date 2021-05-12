Контролеры "Житомиргаза" провели контрольную проверку показаний 48% счетчиков

АО "Житомиргаз" в рамках ежегодной контрольной проверки узлов учета газа уже проверили 48% счетчиков.

Как сообщает пресс-служба компании, процесс контрольной сверки занимает несколько минут, и сотрудники компании осуществляют его самостоятельно, используя фотофиксацию, при этом потребители должны лищь предоставить доступ к узлу учета газа.

Согласно Кодексу ГРМ, которым руководствуется АО "Житомиргаз", раз в полгода контролер должен зафиксировать показания счетчика и внести данную информацию в биллинговую систему. Сбор данных выполняется непосредственным визитом в помещение и фотофиксацией данных на счетчике.

"Контрольная сверка проводится ежегодно, независимо от времени года. Это делается для того, чтобы наши потребители платили за реально потребленные кубометры газа и не возникало разногласий в расчетах", – рассказала директор коммерческий АО "Житомиргаз" Людмила Усик.

В компании подчеркивают, что перед тем, как приступить к работе, все контролеры проходят температурный скрининг и осмотр медицинского работника. Контролеры имеют защитные маски, антисептики и перчатки.

"В таких условиях мы работаем второй год подряд. Наши сотрудники очень ответственно относятся к выполнению своих работ с соблюдением всех эпидемиологических требований, ведь речь идет о безопасности и здоровье каждого", – сказала начальница отдела инспектирования Вита Кузьмич.

Сегодня в компании "Житомиргаз" работает 109 контролеров, а количество потребителей природного газа в области - около 365 тыс.