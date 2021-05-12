СБУ обнаружила схему вымогательства денег с пациентов за бесплатные операции на сердце

СБУ разоблачила должностных лиц центра кардиохирургии при Одесской областной больнице на получении взяток.

Как сообщает пресс-центр СБУ, противоправную деятельность организовал заведующий отделения медучреждения, который привлек врачей к вымогательству денег с пациентов за предоставление услуг, которые подпадают под бесплатную медицинскую помощь.

В частности, согласно законодательству, приобретение протезов, клапанов и шунтов осуществляется за бюджетные средства. Однако сотрудники спецслужбы задокументировали, что чиновник получал неправомерную выгоду наличными и лично распределял ее среди врачей, задействованных в схеме.

Установлено, что размер неправомерной выгоды зависела от сложности и состояния больных и составляла от 86 тыс. до 400 тыс. грн.

Правоохранители задержали злоумышленника в помещении медучреждения при получении $11 тыс. от пациента, которому необходимо было провести операцию на аорте. В ходе обысков изъята черновая бухгалтерия, по которой распределяли средства, полученные от больных.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 задержанному сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

"Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности", – отмечается в сообщении.