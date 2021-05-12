Кабмин расширил перечень получателей дотаций на развитие животноводства

Кабинет министров на заседании в среду, 12 мая, принял постановление, которое расширяет направления господдержки развития животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В частности, в соответствующую бюджетную программу добавлены два новых направления: дотация за содержание коз и овец и дотация за прирост коров.

Кроме того, увеличен процент возмещения по следующим направлениям:

с 50% до 80% – на частичное возмещение стоимости племенных животных, пчел, генетического материала;

с 30% до 50%, а сельскохозяйственным кооперативам до 70% – на частичное возмещение стоимости строительства или реконструкции животноводческих ферм и комплексов;

с 30% до 50% – на частичное возмещение стоимости объектов по хранению и переработке зерна.

В итоге государственная поддержка будет предоставляться по шести направлениям:

специальная бюджетная дотация за имеющиеся пчелосемьи – 240 млн грн;

частичное возмещение стоимости племенных животных, пчелиных пакетов, генетического материала и др. – 350 млн грн;

частичное возмещение стоимости строительства или реконструкции животноводческих ферм и комплексов, рыбоводческих хозяйств, доильных залов, предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции – 350 млн грн;

частичная компенсация стоимости строительства и реконструкции животноводческих ферм и комплексов, доильных залов, предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции за счет банковских кредитов – 60 млн грн;

специальная бюджетная дотация за содержание козочек, козематок, ярок, овцематок – 50 млн грн;

специальная бюджетная дотация за прирост поголовья коров собственного воспроизводства – 100 млн грн.

В целом в 2021 году на программу господдержки развития животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции в бюджете предусмотрено 1,15 млрд грн.