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Кабмин расширил перечень получателей дотаций на развитие животноводства

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Кабмин расширил перечень получателей дотаций на развитие животноводства

Кабинет министров на заседании в среду, 12 мая, принял постановление, которое расширяет направления господдержки развития животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В частности, в соответствующую бюджетную программу добавлены два новых направления: дотация за содержание коз и овец и дотация за прирост коров.

Кроме того, увеличен процент возмещения по следующим направлениям:

  • с 50% до 80% – на частичное возмещение стоимости племенных животных, пчел, генетического материала;
  • с 30% до 50%, а сельскохозяйственным кооперативам до 70% – на частичное возмещение стоимости строительства или реконструкции животноводческих ферм и комплексов;
  • с 30% до 50% – на частичное возмещение стоимости объектов по хранению и переработке зерна.

В итоге государственная поддержка будет предоставляться по шести направлениям:

  • специальная бюджетная дотация за имеющиеся пчелосемьи – 240 млн грн;
  • частичное возмещение стоимости племенных животных, пчелиных пакетов, генетического материала и др. – 350 млн грн;
  • частичное возмещение стоимости строительства или реконструкции животноводческих ферм и комплексов, рыбоводческих хозяйств, доильных залов, предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции – 350 млн грн;
  • частичная компенсация стоимости строительства и реконструкции животноводческих ферм и комплексов, доильных залов, предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции за счет банковских кредитов – 60 млн грн;
  • специальная бюджетная дотация за содержание козочек, козематок, ярок, овцематок – 50 млн грн;
  • специальная бюджетная дотация за прирост поголовья коров собственного воспроизводства – 100 млн грн.

В целом в 2021 году на программу господдержки развития животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции в бюджете предусмотрено 1,15 млрд грн.

Автор: Михайло Орлюк
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