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гривня (1192) НБУ (8358) підробка (64) фальшивомонетники (19)

Нацбанк зафиксировал максимальное количество поддельных банкнот гривни за последние годы

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Нацбанк зафиксировал максимальное количество поддельных банкнот гривни за последние годы

По итогам 2020 года в Украине на 1 миллион штук настоящих банкнот гривни приходилось около 5,5 шт. поддельных, что существенно больше чем в 2019 году (около 3 штук) и превышает показатели 2018 года (2,5 штук) и 2017 года (3,6 штук).

Об этом сообщает пресс-служба Национальным банком Украины (НБУ) по результатам мониторинга изъятия из обращения банкнот национальной валюты.

"Относительное увеличение уровня подделки банкнот гривни в 2020 году произошло из-за роста активности злоумышленников на фоне увеличения количества наличных денег в обращении, что произошло в связи с распространением коронавируса", – считают в Нацбанке.

При этом показатель подделки банкнот в странах Европейского Союза в 2020 году втрое выше и составил примерно 17 шт. банкнот евро.

По данным НБУ, чаще всего в 2020 году подделывали банкноты старого образца: номиналом 500 гривен образца 2006 года и 200 гривен образца 2007 года. Их количество составило около 60% и 29% соответственно от общего количества изъятых из обращения поддельных банкнот.

При этом подделки банкноты национальной валюты нового поколения (номиналами 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен, которые Нацбанк ввел в обращение в 2015-2020 годах) составляют лишь 4% от общего количества, благодаря усиленной системе защиты новых денежных знаков, а качество таких подделок остается достаточно низким.

Соответственно количество поддельных банкнот гривни нового образца на 1 млн штук настоящих банкнот в обращении в 2020 году составляло всего 0,2 шт.

Также по итогам прошлого года наблюдалось уменьшение количества поддельных банкнот по номиналам: 100 грн – на 40%, 50 грн – на 32%, 20 грн – на 4,5%, 5 и 10 грн – на 36%.

Нацбанк зафиксировал максимальное количество поддельных банкнот гривни за последние годы 01

"В основном изъяты из обращения поддельные банкноты национальной валюты печатались с использованием принтеров и были рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников предприятий торговли. Внимательное отношение к деньгам и знания элементов защиты банкнот гривны гарантируют минимизацию рисков со дня получения подделок", – подчеркивают в НБУ.

Обнаруженные поддельные банкноты чаще всего сбывались через кассы предприятий торговли, быстрого питания, автозаправочных станций и тому подобное.

Нацбанк также сообщает, что среди изъятых из обращения в 2020 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали доллары США (86% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты), евро (12%), российские рубли и английские фунты стерлингов (2%).

Чаще всего злоумышленники подделывали иностранные банкноты следующих номиналов:

  • 100 долларов США (95% от общего количества изъятых поддельных долларов США);
  • 50 и 500 евро (30% и 29% от общего количества изъятых поддельных евро)
  • 5000 и 1000 российских рублей (74% и 26% от общего количества изъятых поддельных российских рублей).

Как сообщалось, по итогам 2019 года на 1 млн штук настоящих банкнот гривни приходилось около 2,9 шт. поддельных банкнот (в 2018 году – 2,5 шт., 2017 году – 3,6 шт.).

Автор: Михайло Орлюк
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россия массовые вбросы фальшивых украинских денег делает для подрыва экономики нашей страны.
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12.05.2021 20:40 Відповісти
Народ на карантині навчився малювать Нацбанк зафиксировал максимальное количество поддельных банкнот гривни за последние годы - Цензор.НЕТ 6795
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12.05.2021 22:51 Відповісти
Это подделывают украинские гривны до тех пор пока они спросом ещё пользуются. После дефолта их подделывать не будут.
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13.05.2021 09:32 Відповісти
Дефолта уже лет 20 ждёшь?
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13.05.2021 10:35 Відповісти
 
 