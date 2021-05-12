Производство автомобилей в апреле выросло в 16 раз, – "Укравтопром"

Объем выпуска автотранспортных средств в Украине в прошлом месяце составил 962 единицы. Таким образом, по сравнению с апрелем прошлого года выпуск автотранспорта в Украине увеличился в 16 раз, а относительно предыдущего месяца – на треть.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром".

В частности, легковых автомобилей в апреле было произведено 904 единицы, против 59 годом ранее. Относительно марта в этом сегменте автопрома произошел рост почти на 36%.

Автобусное производство закончило месяц с результатом 56 единиц, что на один автобус больше мартовского показателя. В апреле 2020 года не было сделано ни одного автобуса.

В апрельском отчете по коммерческим автомобилям, как и в предыдущем месяце, заявлено только два автомобиля, собранных на предприятии "Черкасский автобус". Год назад отчетов по производству коммерческих авто не было.

"АвтоКрАЗ" перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года.

Всего с начала года в Украине было произведено 2791 автотранспортное средство, что на 96% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Легковых автомобилей – 2594 штуки (+110%); коммерческих – 8 штук (-33%); автобусов – 189 шт. (+9%).