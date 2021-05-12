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Новини Регуляторна політикаФінанси Бюджет-2021
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Кабмин одобрил изменения в Налоговый кодекс на 60 миллиардов

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Кабмин одобрил изменения в Налоговый кодекс на 60 миллиардов

Кабинет министров на заседании в среду, 12 мая, одобрил законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, который призван увеличить поступления госбюджета на 60 млрд грн в год.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Основной целью этих изменений является обеспечение сбалансированности бюджетных поступлений. Достичь этого мы планируем путем противодействия схемам по уклонению от налогообложения, создания прозрачной конкурентной среды, повышения эффективности использования экономических ресурсов страны", – пояснил во время представления законопроекта министр финансов Сергей Марченко.

По оценке Минфина, принятие законопроекта будет способствовать дополнительным поступлениям в бюджеты в размере более 60 млрд грн в год.

В том числе предлагается повысить ставки акцизного налога на алкогольные напитки, отдельные ставки экологичного налога, рентной платы за счет их повышения на уровень инфляции в 2020 году (5%), а также на уровень повышения цен производителей промпродукции (14,5%), что должно обеспечить дополнительные поступления бюджета на 1,6 млрд грн.

Кроме того, предложено запретить производителям табачных изделий формировать запасы продукции перед плановым повышением акциза, за счет чего планируется дополнительно собрать 1,5 млрд грн в год. Еще 1,9 млрд грн должен обеспечить перенос на производителей и импортеров уплаты 5% акцизного налога с максимальной розничной цены табачных изделий.

Законопроект также предусматривает повышение базы налогообложения для расчета рентной платы, что должно обеспечить поступления на 3 млрд грн в год.

Также законопроектом предложено ограничить возмещение НДС для посредников по продаже потребительских товаров и при экспорте сельхозтоваров ряда товарных групп, что позволит оставить в госбюджете ресурс на сумму 3 млрд грн.

Кроме того, предусмотрено введение минимального налогового обязательства с 1 гектара сельхозземель в размере 4,5% нормативно-денежной оценки. За счет этого планируется дополнительно собрать в бюджет 10,3 млрд грн.

Законопроектом также предусматривается ряд мер, направленных на упрощение взыскания задолженности по уплате налогов, а также введение налогообложения земельных участков, которые используются без надлежащего оформления.

В Минфине отмечают, что законопроект содержит и ряд норм, направленных на улучшение условий для ведения бизнеса. Также для предпринимателей и граждан законопроектом предлагается освобождение от НДФЛ средств государственной поддержки, полученной от Фонда развития предпринимательства или Фонда развития инноваций (государственные программы "Доступная ипотека 7%" и "Доступные кредиты 5-7-9%").

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+6
Щоб корова більше давала молока її треба менше кормить і більше доїти.
Все як завжди.
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12.05.2021 19:10
+4
судова реформа автоматично збільшить надходження до бюджету
без підвищення ставок..
але Україна не шукає простих рішень..
податки підвищать всім, крім окремим друзям..
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12.05.2021 22:35
+2
Не ну логично, для улучшения условий для ведения бизнеса нужно повысить налоги, по сельхозземлям особенно мило привет владельцам паёв голосовавшим за зелёную плесень.
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13.05.2021 07:44
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Щоб корова більше давала молока її треба менше кормить і більше доїти.
Все як завжди.
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12.05.2021 19:10 Відповісти
судова реформа автоматично збільшить надходження до бюджету
без підвищення ставок..
але Україна не шукає простих рішень..
податки підвищать всім, крім окремим друзям..
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12.05.2021 22:35 Відповісти
опять народ будет платить.... Слуги Народа, все для народа....
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13.05.2021 07:41 Відповісти
Не ну логично, для улучшения условий для ведения бизнеса нужно повысить налоги, по сельхозземлям особенно мило привет владельцам паёв голосовавшим за зелёную плесень.
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13.05.2021 07:44 Відповісти
Владельцы земельных паёв оказались в своей массе без мозгов. Их теперь будут продавать вместе с паями олигархам.
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13.05.2021 09:29 Відповісти
Якщо зменшити дармоїдів від бюджету в 10 разів, доходи різко виростуть.
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13.05.2021 12:46 Відповісти
Как же надоел этот дебилизм!Где здесь увеличение поступлений с крупного бизнеса?Это очередное повышение цен и обдираловка простых людей.Ну вот просто задолбали.А повысить налог с дивидендов с 5% до 18%как простой люд платит не додумались?Как же себя любимых можно обидеть ...Только этим можно бюджет на кучу миллиардов пополнить.
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13.05.2021 13:43 Відповісти
Купа ідіотів! Пачка нормальних сигарет коштує вже більше 50грн., то може членам кабміну показати магазини де можна купити сигарети по 22грн. бог знає чийого виробництва? Чи полиці магазинів забиті контрабандним чеським і німецьким пивом (між іншим дуже якісним) та лівою горілкою?
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13.05.2021 14:24 Відповісти
Ну то буде ще більше.
То ж не дарма ці "економісти" є випускниками трускавецькиї академії наук.
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13.05.2021 14:52 Відповісти
Написано хорошо, что противодействовать схемам не поступления в бюджет хотят, повышая прозрачность и конкуренцию, так делайте повышая конкуренцию что мешает министру.финансов делать конкуренцию на денежном рынке продавая ОВГЗ не только банкам , а всем желающим , раз банки во главе с НБУ манипулируют курсом, процентной ставкой, то берите кредиты в долларах по 4%, а то и по 2%, раз ставка депозита в $ 1,5%, кто мешает?-народ вам мразям мешает уменьшить траты из бюджета?, когда вы берете в гривнах под 15%, разница 15-4=11%, а на сумме долга 1,1 трллн.грн.-это 120 миллрд.грн., плюс опустится кредитная ставка до 6%,а уменишив кредитную ставку с 15 до 6-7 получите рост экономики на разницу примерно 5-6% в год , а это еще 50 миллрд.грн ,и не надо устраивать атракцион неслыханой щедрости за счет бюджета для застройщиков,и тех, кто стоит за ими, догадаться не сложно, что, давая кредит под 7% под ипотеку и надувая пузырь на рынке недвижимости,как в 2008 голу, все равно не будет, потому, как даже 7%, когда эконимика не работает их надо заработать.
А, кто мешает сделать конкуренцию на рынке Зел.э/э допустив население к рынку , а не монополистов и под увеличением предложения цена на Зел.тариф упадет с 4, 5 грн.за квт до 1, 5 грн. И государству не надо платить 25 миллрд.грн.в год , на дотации олигархам, а кто мешат строить качественные дороги, со сроком годности 20-40 лет, а не максимум 10 лет, тем самым , как минимум 20/10 страна переплачивает в 2 раза больше, вот вам еше 50 миллрд.грн. 100 /2, а кто мешает залоги обанкротившихся банков возвращать вкладчикам, а не продавать на "аукционе" с дисконтом 90%, а разницу покрывают бюддет и сам влодчик за счет курса отдавали по 8, а получили по 25, там вообще сумма в триллионы , не один же Приват, так делал.Было бы желание, работать на народ,на са ом деое это предлог,на самом деле цели не конкуренция и борьбаскорруцией, а какраз наоборот,вместо этого они не возмещают НДС селу, и подымают налог на Землю, что бы и так при высоких кредитах зарабатывают только банки, а теперь и при высоких налогах и не возмещении НДС народ продал Землю и с голоду умер или будем ждать , помощь, как вакцину pfizer, от ООН, по Будапештскому меморандуму долго и нудно,а получим ничего или ГМО, так что можно с уверенностью сказать, что Украину превращают в олигархическую коллонию , а главная цель уничтожить украинцев путем нищеты и болезней, а освобожденную территорию прибрать себе, это не экономическая политика, а чистый колониализм, расизм и стаоинский болшевизмпо по отнощению к населению.
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13.05.2021 15:35 Відповісти
 
 