Кабмин запретил льготный ввоз грузовых вагонов с истекшим сроком эксплуатации

Кабинет министров Украины запретил ввоз ряда грузовых железнодорожных вагонов с истекшим сроком эксплуатации в режиме временного ввоза с условным частичным освобождением от уплаты таможенных платежей.

Соответствующее постановление "Об утверждении перечня товаров, которые не могут быть помещены в таможенный режим временного ввоза с условным частичным освобождением от обложения таможенными платежами при условии окончания срока их эксплуатации" одобрило правительство 12 мая, передает Интерфакс-Украина.

Согласно перечню, в числе несамоходных вагонов, временный ввоз которых запрещен, – вагоны-цистерны (код ЭГРПОУ 8606 10), саморазгружающиеся вагоны (8606 30), крытые и закрывающиеся вагоны (8606 91 80), открытые вагоны со стационарными бортами выше 60 см (8606 92) и другие несамоходные вагоны (8606 99).

Согласно документу, он вступает в силу с момента опубликования, за исключением вагонов-цистерн, а также других несамоходных вагонов, ввоз которых запрещен с 1 января 2022 года.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что реализация указанной инициативы будет способствовать обновлению инфраструктуры и подвижного состава украинских железных дорог. По оценке авторов документа, запрет временного ввоза вагонов с истекшим сроком эксплуатации – один из механизмов стимулирования спроса на отечественные вагоны.

Ранее украинские вагоностроители настаивали на необходимости запрета ввоза иностранных вагонов не только в режиме импорта, но и в режиме временного ввоза. Против этого выступали грузоотправители.

Как сообщалось, первоначальный текст постановления, обнародованный Минэкономики в конце 2020 года для ознакомления, предусматривал запрет временного ввоза в Украину грузовых вагонов без уточнения об истекшем сроке эксплуатации.