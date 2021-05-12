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Кабмин принял решение о создании Бюро экономической безопасности

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Кабмин принял решение о создании Бюро экономической безопасности

Кабинет министров на заседании в среду, 12 мая, принял постановление о создании Бюро экономической безопасности.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил во время выездного заседания Кабмина в Чернигове.

Как уточнил глава правительства, постановление принято с доработкой на протяжении одного дня.

Шмыгаль напомнил, что Бюро экономической безопасности получит статус центрального органа исполнительной власти и будет заниматься всеми преступлениями в отрасли экономики.

"Это один из финальных шагов на пути ликвидации налоговой милиции, это окончание времен силового давления на бизнес, это окончательный конец "маски-шоу", – подчеркнул премьер.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон "О Бюро экономической безопасности Украины" 28 января. Новый орган должен сконцентрировать функции по расследованию экономических преступлений, забрав их у налоговой милиции, Нацполиции и СБУ.

При этом депутаты продлили работу налоговой милиции еще на полгода, так как ее полномочия должны были прекратиться вместе в вступлением в силу закона о Бюро экономической безопасности.

Автор: Михайло Орлюк
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Скоро начнут БЭБать...
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12.05.2021 16:32 Відповісти
Теберь нужно будет листать и налоговой и экономической безопасности...
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12.05.2021 17:09 Відповісти
Сколько еще служб нужно создать,чтобы навести порядок...?Или просто видимость деятельности...
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12.05.2021 19:22 Відповісти
Очередная потешная конторка, которая сожрет из бюджета несколько миллионов, а вернет в бюджет несколько тысяч в лучшем случае за несколько лет.
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12.05.2021 21:11 Відповісти
У них бюджеты в миллиардах.
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13.05.2021 09:55 Відповісти
Миллиарды тоже состоят из нескольких миллионов. Но до миллиардных бюджетов эти НАБУ, ШНАБУ пока что не дотягивают. Кабмин принял решение о создании Бюро экономической безопасности - Цензор.НЕТ 1742
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13.05.2021 10:31 Відповісти
1 065 797 600 ₴ бюджет набу. Уже дотягивают.
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14.05.2021 12:07 Відповісти
 
 