Фонд гарантирования выставил на продажу активы ликвидируемых банков на 1,75 миллиарда

В течение недели, с 11 по 14 мая, Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует продажу активов ликвидируемых банков на 1,75 млрд грн.

Из них на 1,01 млрд грн составляют права требования по выданным банками кредитам, на 626 млн грн – недвижимость, земельные участки и другие средства банков, сообщает пресс-служба Фонда.

Кроме того, дебиторская задолженность перед банками будет торговаться по 50,7 млн грн.

В частности, на продажу выставлены активы:

ЧАО "КБ "Финансовая нициатива" – на 390 млн грн;

АО "Мисто банк" – на 385,3 млн грн;

АО "Банк "Финансы и кредит" – на 332,7 млн грн;

АО АКБ "Аркада" – на 179, 3 млн грн;

ЧАО "Диамантбанк" – на 124,9 млн грн;

ЧАО "КБ "Премиум" – 115,2 млн грн;

АО "ВТБ Банк" – 75 млн грн;

ЧАО "АКБ "Капитал" – 62,4 млн грн;

АО "Родовид банк" – на 57,7 млн грн;

ЧАО "Златобанк" – на 24,8 млн грн;

АО "Дельта банк" – на 1,2 млн грн.

Также планируется продажа активов ЧАО ""Банк Камбио" и АО "КБ "Союз".