Суд решил передать Одесский НПЗ Курченко в управление АРМА

Киевский районный суд Одессы принял решение о передаче имущества ПАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод" и ООО "Энергия и газ Украина" в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Как сообщает пресс-служба суда, речь идет об имуществе и земельных участках, расположенных по адресу: м. Одеса, ул. Шкодова гора, 1 и ул. Шкодова гора, 1/1, кроме жилых квартир.

По версии следствия, в период с начала 2012 года по февраль 2014 года подозреваемые организовали приобретение нефтепродуктов на мировом рынке от имени офшорных компаний у предприятий производителей и поставщиков из разных стран мира, а также их ввоз на территорию Украины автомобильным, железнодорожным и морским транспортом от имени фиктивных предприятий.

При этом подозреваемые организовали изготовление заведомо поддельных первичных бухгалтерских и финансово-хозяйственных документов, а именно: договоров, соглашений, контрактов, дополнительных соглашений, актов приема-передачи, актов выполненных работ, налоговых накладных, товарно-транспортных накладных и тому подобное.

В результате указанных действий государству причинены убытки в виде неуплаты таможенных платежей на сумму более 2,6 млрд грн.

Суд отмечает, что постановление следственного судьи не вступило в законную силу и может быть оспорено в апелляционной инстанции.

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Как сообщалось, в июне 2017 году одесский cуд вынес решение о специальной конфискации целостного имущественного комплекса Одесского НПЗ и передаче его в собственность государства. В июле это решение вступило в силу и НПЗ по решению правительства должны были передать Фонду государственного имущества. Однако ПАО "Одесский НПЗ", у которого на основании решения суда имущественный комплекс был конфискован, оспаривало конфискацию в судах.

12 января 2018 году ФГИ зарегистрировал госпредприятие "Одесский нефтеперерабатывающий завод", недвижимое имущество нефтеперерабатывающего завода было передано госпредприятию на ответственное хранение.

Российская компания "ЛУКОЙЛ" приобрела два пакета акций ОАО "Одесский НПЗ" по 25,95% на некоммерческих конкурсах в 1999 году за 27,27 млн грн, затем увеличила свою долю до 97%. Проектная мощность предприятия по переработке сырья составляет 2,8 млн тонн в год.

В августе 2005 года Одесский НПЗ был остановлен на реконструкцию и возобновил работу лишь в апреле 2008 года, однако затем вновь был остановлен в октябре 2010 года в связи с экономической ситуацией, сложившейся на рынке нефтепродуктов в Украине, а также с изменением схемы поставок нефти.

В 2013 году Одесский НПЗ у "ЛУКОЙЛ" купила группа "ВЕТЭК" Сергея Курченко, разыскиваемого украинскими правоохранителями. Позже сообщалось о передаче "ВЕТЭК" предприятия в залог ОАО "Банк ВТБ" (Россия). Нормальная работа предприятия так и не была восстановлена, в настоящее время оно простаивает.

"Энергия и Газ Украина" принадлежит открытое распределительное устройство 110 кВ, нежилые здания энергоблока - когенерационная установка для комбинированного производства тепло- и электроэнергии с утилизацией атмосферного остатка висбрекинга, обеспечивающая жизнедеятельность Одесского НПЗ.

Оба общества (99,5766% и 100% соответственно) принадлежат кипрской Empson Ltd, через которую ГК "ВЕТЭК" приобрела Одесский НПЗ у НК "ЛУКОЙЛ".