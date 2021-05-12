Глава "Укроборонпрома" заявил о росте производства на 21%

С начала года производство на предприятиях государственного концерна "Укроборонпром" выросло на 21%.

Об этом сообщил директор концерна Юрий Гусев на всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны", передает Интерфакс-Украина.

"Мы подвели итоги четырех месяцев непростого 2021 года и можем говорить о росте производства на предприятиях "Укроборонпрома" на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом чистая прибыль "Укроборонпрома" за 2020 год увеличилась более чем в два раза по сравнению с 2019 годом и составила 2,5 млрд грн", - сказал он.

Он добавил, что сумма контрактов, заключенных спецэкспортерами за 4 месяца 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась почти в 2,5 раза - до $280,5 млн. Кроме того, Гусев отметил, что с января 2020 года предприятия сэкономили больше 900 млн грн, добровольно перейдя на закупку через систему Prozorro.