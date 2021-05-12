Ради введения накопительной пенсии предложат снизить ЕСВ и налог на доход

Офис простых решений и результатов при Нацсовете реформ предлагает вводить накопительную пенсионную систему параллельно со снижением на 2% Единого социального взноса и налога на доход.

Соответствующий законопроект был разработан с главой парламентского комитета по вопросам социальной политики Галиной Третьяковой и Министерством соцполитики, сообщает пресс-служба Офиса в Facebook.

Планируется, что работодатели и работники будут платить по 2% от размера зарплаты сотрудника-участника системы. Эти средства будут попадать на специальные небюджетные счета в Казначейство.

"Во избежание дополнительного налоговой нагрузки на граждан и бизнес, одновременно с этим будут уменьшены ЕСВ (с 22% до 20%) и НДФЛ (с 18% до 16%)", – говорится в сообщении.

Далее участник системы будет выбирать авторизированный банк или пенсионный фонд, в который будут поступать средства на хранение. Все движение средств можно будет контролировать через специальный электронный кабинет.

До выхода на пенсию эти деньги будут инвестироваться и работать на экономику страны. А с наступлением пенсионного возраста, эти накопления обеспечат человеку пожизненную пенсию.

"Кроме того, из этих средств можно будет получить значительную единоразовую выплату в определенных случаях. Также средства можно будет унаследовать", – добавили в Офисе простых решений.

По прогнозам экспертов, если до конца года будет принят соответствующий законопроект и изменения в налоговый и другие кодексы, то уже с 2022 года можно будет разработать IT-решения и с 2023 года запустить накопительную систему.

Однако, отмечается, что переход на эту систему будет происходить постепенно. Первое время накопительная и солидарная система будут функционировать параллельно.

Как сообщалось, 29 апреля Верховная Рада вернула на доработку в профильный парламентский комитет проект закона "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении".