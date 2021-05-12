Налоговая милиция проводит обыски в земельном департаменте КГГА (обновлено)

Государственные фискальная служба (ГФС, координирует работу налоговой милиции) в среду под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры проводит обыски в департаменте земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Обыск проводится в рамках расследования дела о неуплате налогов в размере около 20 млн грн, передает Интерфакс-Украина.

По данным следствия, директор одного из столичных предприятий не заключил договор аренды земельного участка, находящегося в ведении КГГА. Правоохранители подозревают должностное лицо КГГА в содействии совершению преступления.

В пресс-службе Киевской городской прокуратуры впоследствии уточнили, что обыски проводятся в рамках расследования причинения ущерба городскому бюджету.

"Досудебным расследованием установлено, что директор частного предприятия в 2013 году, приобретя объекты недвижимости, расположенные на коммунальной земле, умышленно не заключил договор аренды земельного участка, а пользовался ею бесплатно. Согласно заключению экспертизы, указанными действиями территориальной общине Киева нанесен ущерб в размере почти 19,5 млн грн", – сказано в сообщении прокуратуры.

Сообщение о подозрении по делу составлено директору частного предприятия по ч. 2 ст. 364-1 УК Украины, сейчас предпринимаются меры для его вручения.

Кроме того, в рамках уголовного производства продолжаются обыски в помещении Киевской городской государственной администрации, должностные лица которой могут быть причастны к указанным правонарушениям.

Как сообщалось, 12 мая Подольская окружная прокуратура Киева с киевским управлением спецрасследований Национальной полиции проводят обыски в офисе КП "Спецжитлофонд" и в помещениях подрядных организаций в рамках уголовного производства, начатого по факту завладения более 10,5 млн грн.

Накануне Киевская городская прокуратура провела обыски в служебных помещениях КО "Киевзеленбуд" и в офисных помещениях подрядных предприятий в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов во время проведения работ по реконструкции столичных парков на сумму более 30 млн грн.