Литва может предоставить вакцину от COVID-19 для Донбасса, – глава Сейма

Литва готова помочь Украине в вопросе вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19 и предоставить вакцину, в частности, для жителей Донбасса.

Об этом сообщила председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен на брифинге с главой Верховной Рады Дмитрием Разумковым, передает Интерфакс-Украина.

"Мы не обошли стороной тему Ковида и вакцинации. Я уверила, що мы также приобщимся к вакцинации в Украине. Очень символично, но мы хотим, чтобы эта вакцина помогла в районах Донбасса", - сказала она.

Разумков, в свою очередь, поблагодарил спикера литовского Сейма за позицию, которую занимает Литва в отношении территориальной целостности и обороноспособности Украины, за помощь, которую Украина получает "и в плане гуманитарной помощи, и в плане вакцинации, и в плане других совместных наработок", которые существуют между парламентами Украины и Литвы и группами дружбы обоих государств.

"У наших стран совместная позиция на различных международных площадках: ПАСЕ, ОБСЕ, НАТО, ООН и много других, где, даже если нет Украины, то мы видим поддержку со стороны Литвы. Есть важные вопросы, в которых мы чувствуем помощь в достижении общих целей - это и сотрудничество в рамках Европейского Союза, и в рамках НАТО, реализация тех заданий, которые стоят перед украинским парламентом и Украиной в целом", - сказал председатель Верховной Рады.