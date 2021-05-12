Аэропорт "Борисполь" объявил конкурс на должность генерального директора
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Наблюдательный совет "Международного аэропорта "Борисполь" объявил конкурсный отбор на должность генерального директора госпредприятия.
Заявки от потенциальных участников конкурса принимаются с 9:00 до 14:00 в рабочие дни в период с 12 мая 2021 до 25 мая 2021 года включительно, сообщает пресс-служба аэропорта.
Результаты конкурса обнародуют до 7 июля текущего года.
Кандидаты должны свободно владеть украинским и английским языками, иметь высшее образование, уметь управлять изменениями, конфликтными ситуациями и формулировать видение компании.
При этом участник конкурса также должен иметь не менее 10 лет стажа работы в транспортной или авиационной отрасли на крупных/стратегических предприятиях - не менее 10 лет, также занимать руководящие должности в авиационной отрасли минимум пять лет.
Если победитель конкурсного отбора не является гражданином Украины, до момента заключения с ним контракта он в обязательном порядке должен будет получить гражданство Украины, отмечают в сообщении.
В обязанности руководителя аэропорта будут входить содействие увеличению конкуренции в авиационных перевозках путем привлечения новых авиаперевозчиков, в том числе авиакомпаний-лоукостеров; создание прозрачных и равных условий для всех перевозчиков; развитие предприятия как узлового аэропорта региона; внедрение антикризисных мер с целью преодоления последствий, вызванных COVID-19; развитие инфраструктуры предприятия, в частности успешная реализация проекта "Реконструкция летной зоны №2", который финансируется Европейский инвестиционным банком и так далее.
Напомним, до конца октября 2020 года гендиректором ГП "Международный аэропорт Борисполь" был Павел Рябикин, которого назначили главой Государственной таможенной службы.
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