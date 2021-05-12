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Госпродпотребслужба за первый квартал изъяла 5,4 тонны мясного фальсификата

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Госпродпотребслужба за первый квартал изъяла 5,4 тонны мясного фальсификата

Специалисты Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей за первый квартал 2021 года изъяли 5,4 тонны мясного фальсификата.

Об этом сообщила глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая во время встречи с исполнительным директором Ассоциации мясной отрасли Николаем Бабенко.

По ее словам, было изъято 2,1 тонны мяса и мясопродуктов и 3,3 тонны мяса птицы. Магалецкая подчеркнула, что в области борьбы с фальсификатом предстоит еще много работы.

Также на встрече обсуждалась работа над открытием новых рынков сбыта для украинских производителей. В частности, сегодня ведутся переговоры по открытию рынков в Китай, Индию, Канаду, Малайзию, Мексику, Южную Корею и другие страны.

Напомним, Украина в 2020 году обновила абсолютный рекорд по объемам экспорта курятины – 431 тыс. тонн. Однако, выручка от продажи продукции сократилась, составив $555 млн.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Facebook


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