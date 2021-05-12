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Крупнейшие сети АЗС снова повысили цены на бензин и дизтопливо

Новини БізнесЦензор Транспорт

Крупнейшие сети АЗС снова повысили цены на бензин и дизтопливо

Розничные сети АЗС с 11 на 12 мая подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах 0,1-1,2 грн за литр.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, на WOG и ОККО бензины подорожали на 1 грн: А-92 – до 30,99 грн/л, А-95 – до 31,99 грн/л. В сети "Маркет" бензины поприбавили 1,2 грн.

На 20 копеек бензины подорожали на станциях UPG и "БРСМ-Нафта". Motto откорректировала цены всех видов топлива на 8-12 копеек.

Топливо в сети Chipo подорожало в среднем на 28-50 копеек: А-92 – до 28,48 грн/л, А-95 – до 29,48 грн/л, ДТ – до 27,24 грн/л.

Средняя цена по стране бензина А-92 5 мая составила 28,33 грн/л, А-95 подорожал до 29,34 грн/л. Таким образом, средний рост цен за сутки составил по Украине 24 копеек за литр.

Напомним, Кабинет министров ввел для сетей АЗС обязательное декларирование изменения цен на бензин и дизтопливо на 1% и более за 20 дней.

Как сообщалось, розничные сети приступили начали повышать цены на топливо на прошлой неделе, ссылаясь на рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Так, с начала апреля мировые цены на нефть выросли с $62 до $69 за баррель, а нефтепродукты в Европе подорожали на 7-11%.

5 апреля Кабинет министров и Нефтегазовая ассоциация Украины подписали меморандум, предусматривающий, что крупные сети АЗС будут сдерживать цены на все марки нефтепродуктов в апреле на уровне ниже 30 грн/л, а правительство усилит борьбу с нелегальным рынком топлива.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  enkorr


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12.05.2021 17:58 Відповісти
Вряд-ли.Многолетний опыт дойки населения прямо об этом говорит.Все будут тихонько вякать и ехать на заправку.
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12.05.2021 19:24 Відповісти
По таким ценам пусть сами на таких заправках заправляются
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12.05.2021 19:34 Відповісти
Влияние тисков на яй@а мертвечука прямо пропорционально стоимости нефтепродуктов. Совпадение? Не думаю...
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13.05.2021 08:44 Відповісти
Олигархат рулит Украиной. Президент - слуга олигархата.
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13.05.2021 10:16 Відповісти
Так что, если будет бочка по 100, станем платить по 60 гривен за литр? Опять трейдерам нужно делать атата, но зелёной шобле не до этого
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13.05.2021 11:49 Відповісти
 
 