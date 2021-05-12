Чистая продажа валюты населением с начала года достигла $970 миллионов

Чистая продажа иностранной валюты населением Украины с начала года по состоянию на 11 мая составило $706 млн – по операциям с наличной иностранной валютой и $264 млн – по безналичным операциям.

Об этом сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин на странице в Facebook.

Он также отметил, что в мае обменный курс гривни на межбанковском рынке продолжил укрепляться третью неделю подряд, достигнув 1,5-месячного максимума, на фоне увеличения предложения инвалюты со стороны клиентов банков.

По словам Данилишина, международные резервы НБУ по состоянию на 11 мая составляли $27,9 млрд, что на $1,2 млрд меньше, чем в начале года.

Кроме того, глава Совета Нацбанка отметил, что объем операций клиентов банков с безналичной иностранной валютой, с учетом операций "своп", в апреле снизился на 12,1% по операциям по продаже инвалюты и на 8,5% по операциям по покупке иностранной валюты.

Напомним, объем продажи населением валюты в апреле 2021 года превысил объем покупки на $545,9 млн.