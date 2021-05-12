ООН улучшила прогноз роста мировой экономики до 5,4%

Согласно прогнозу Организации Объединенных Наций, в 2021 году ожидается рост мировой экономики на 5,4% после резкого сокращения на 3,6% годом ранее.

Перспективы глобального роста улучшились благодаря быстрому восстановлению в Китае и США, однако увеличение количества случаев заражения COVID-19 и недостаточный прогресс в вакцинации во многих странах ставят под угрозу общее восстановление мировой экономики, говорится в отчете.

В то же время, перспективы роста в ряде стран Южной Азии, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна остаются неустойчивыми. Ожидается, что объем производства в этих странах вернется к докризисным показателям не раньше 2022-2023 годов.

Также в прогнозе отметили, что показатели объема мировой товарной торговли уже превысили докарантинный уровень, чему способствовал высокий спрос на электрическое и электронное оборудование, средства индивидуальной защиты и другие промышленные товары.

"Страны, зависящие от обрабатывающей промышленности, оказались в более благоприятном положении как во время кризиса, так и в период восстановления, однако быстрый подъем экономики стран, зависящих от туризма и сырьевых товаров, маловероятен. Торговля услугами, в частности туризм, останется в упадке ввиду медленного снятия ограничений на международные поездки и опасений по поводу новых волн инфекции во многих развивающихся странах", – говорится в докладе.