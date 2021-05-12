Две новые компании пополнили небанковский рынок Украины, – Нацбанк

Национальный банк Украины внес в Государственный реестр финансовых учреждений двух новых участников – ООО "ФК "Пейфаст" и ООО "Сафра Финанс".

Соответствующее решение было принято 7 мая, сообщает пресс-служба регулятора.

Оба учреждения получили по три лицензии – на предоставление услуг по финансовому лизингу, на предоставление средств в заем, в том числе на условиях финансового кредита, а также на предоставление услуг по факторингу.

Кроме того, ЧАО "СТ "Гарантия" получило две новые лицензии: на обязательное страхование гражданской ответственности граждан Украины, имеющих в собственности оружие, за вред, который может быть нанесен третьему лицу или его имуществу вследствие владения этим оружием; а также на обязательное страхование ответственности владельцев собак (по перечню пород, утвержденному Кабмином) относительно вреда, который может быть нанесен третьим лицам.

Напомним, Нацбанк в апреле исключил из реестров 45 небанковских финучреждений.