В Украине зафиксировали 4 538 новых случаев COVID-19

На утро 12 мая в Украине зафиксировали 4 538 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 180 детей и 142 медработника, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook.

Также госпитализировали 1 349 человек, умерло 356 пациентов, выздоровело – 19 766. При этом совершили 71 383 теста.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (627), Ривненской (471), Полтавской (380), Донецкой (356) и Харьковской (345) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 129 073 человека, выздоровело – 1 797 136, летальных случаев зафиксировали 46 987, также провели 9 721 036 тестов.

Кроме того, с начала кампании вакцинации от COVID-19 в Украине привили 882 621 человека, за прошедшие сутки – 18 264.

Напомним, днем ранее, 11 мая, сообщили о 2 208 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью.