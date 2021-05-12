БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1306 відвідувачів онлайн
Новини Регуляторна політикаТранспорт
2 191 2
аеропорт (1139) Дніпро місто (330) реконструкція (241) Антимонопольний комітет (1367) Мінінфраструктури (1324)

АМКУ приостановил финансирование реконструкции аэропорта в Днепре

Новини БізнесЦензор Регуляторна політика Транспорт

АМКУ приостановил финансирование реконструкции аэропорта в Днепре

Антимонопольный комитет (АМКУ) временно приостановил финансирование строительства аэродрома международного аэропорта "Днепропетровск".

Как сообщает пресс-служба АМКУ, такое решение принято, поскольку Министерство инфраструктуры вопреки закону "О государственной помощи субъектам хозяйствования", несмотря на неоднократные напоминания, не уведомило Комитет о намерении предоставить аэропорту государственную помощь в размере 1,5 миллиарда гривен.

АМКУ напомнил, что строительство взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Днепропетровск" началось еще в 2020 году и продолжается в 2021 году. Получателями государственной помощи в рамках этого проекту выступают "Укринфрапроект", ГП "Финансирование инфраструктурных проектов" и ООО "МА "Днепропетровск".

"Поскольку "Укринфрапроект" и ГП "Финансирование инфраструктурных проектов" не избирались по конкурентной процедуре, нельзя утверждать, что предоставленная им экономическая выгода была бы доступной при обычных условиях. Поэтому у Комитета есть основания полагать, что данная финансовая поддержка могла существенно повлиять на конкуренцию в регионе", – отмечается в сообщении.

Кроме того, непредоставление Мининфраструктуры предварительного уведомления в АМКУ о помощи является нарушением законодательства, которое не позволяет Комитету оценить меры государственной поддержки и делает невозможным выполнение им задач по контролю за предоставлением государственной помощи.

В связи с этим АМКУ начал рассмотрение дела о государственной помощи для проведения углубленного анализа ее допустимости, а также временно приостановил предоставление такой помощи Министерством инфраструктуры до принятия решения в деле.

Как сообщалось, в феврале госпредприятие "Финансирование инфраструктурных проектов" Министерства инфраструктуры подписало договор с ООО "Альтис-Констракшн" на сумму 3,95 млрд грн на строительство нового аэродромного комплекса в международном аэропорту "Днепропетровск".

На строительство нового аэродрома в Днепре в госбюджете на этот год предусмотрено 1,4 млрд грн. На объекте планируется построить взлетно-посадочную полосу длиной 3,2 км, оснащенную современными системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием. Всего строительство продлится около 3 лет.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Правильно призупинили. Бо парі Філатову програв зЕ. Отже, і фінансувати має саме зЕ. З власної кишені.
показати весь коментар
12.05.2021 12:16 Відповісти
Это тот аэропорт которым Коломойский владеет? Или какой другой? Если это Бенин аэропорт, почему тогда государство вообще дает туда деньги? Шо, в бюджете их много завелось?
показати весь коментар
12.05.2021 14:42 Відповісти
 
 