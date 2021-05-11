Инфляция в апреле оказалась ниже прогноза Нацбанка

По данным Госслужбы статистики, в апреле 2021 года потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 8,4% с 8,5% в марте, в месячном измерении цены выросли на 0,7%.

Как сообщает пресс-служба Нацинального банка, таким образом инфляция оказалась ниже траектории прогноза, опубликованного в апреле.

"Это прежде всего связано с замедлением роста цен на сырые продукты питания. В то же время фундаментальное инфляционное давление, измеряемое показателем базовой инфляции, усиливался под влиянием устойчивого спроса и роста производственных расходов", – отмечают в НБУ.

Так, базовая инфляция в апреле ускорилась до 6,3% в годовом выражеении (с 5,9% по итогам марта)

В частности, в результате дальнейшего повышения мировых цен на продовольствие, прежде всего на подсолнечное масло, ускорился рост цен на обработанные продовольственные товары (до 10,0% г/г).

Темпы роста стоимости услуг также увеличились (до 7,8% г/г).

При этом темпы роста административно регулируемых цен увеличились (до 14,4% г/г). В частности, подорожал газ, горячая вода и отопление прежде всего из-за низкой базы сравнения. Вследствие повышения расходов на топливо и оплату труда, а также усиление карантина увеличилась стоимость автомобильных и железнодорожных перевозок. В то же время благодаря расширению предложения медленнее дорожали табачные изделия.

Ускорение роста цен на топливо ускорилось до 24,3% г/г из-за повышения мировых цен на нефть, а также сохранения высокого спроса со стороны населения.

В то же время темпы роста цен на непродовольственные товары снизились (до 1% г/г).

"Это обусловлено исчерпанием эффектов прошлогоднего ослабления гривни, а также усилением карантина в большинстве регионов. Замедлилось, в частности, подорожания фармацевтической продукции, автомобилей и бытовой техники. Кроме того, ниже, чем в прошлом году, оставались цены на товары для личного ухода, игрушки, бытовые товары, компьютерную технику, одежду и обувь", – отмечают в НБУ.

Кроме того, замедлился рост цен на сырые продукты питания (до 7,6% г/г). В частности, усилилось снижение цен на овощи борщового набора, прежде всего картофель и лук, из-за сохранения значительных прошлогодних запасов.

"Несмотря на более низкую, чем ожидалось, инфляцию в апреле, Национальный банк ожидает сохранения значительного инфляционного давления в течение следующих месяцев учитывая устойчивый потребительский спрос, а также высокие мировые цены, в частности на энергоносители и продовольствие", – подчеркивают в НБУ.

Как сообщалось, в апреле Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции в 2021 году с 7% до 8%, а также прогноз роста реального ВВП – с 4,2% до 3,8%.

Согласно прогнозу НБУ, инфляция начнет замедляться осенью 2021 и вернется в целевой диапазон 5%±1 п.п. в первом полугодии 2022 года.