Фонд госимущества продал дом отдыха "Укрспирта" возле Трускавца по цене в 100 раз выше стартовой

Фонд госимущества (ФГИ) продал на аукционе 30 апреля дом отдыха госпредприятия "Укрспирт" в селе Модричи Львовской области за 7,51 млн грн при стартовой цене 71,49 тыс. грн.

Согласно данным в системе "Prozorro.Продажи", победителем аукциона стал ФЛП Юрий Харкевич, однако договор с ним пока что не подписан.

При этом он предложил за лот всего на 1 грн больше чем ООО "В-Индастриал", которое в свою очередь на 1 грн опередило предложение ЧП "Ярина Плюс".

Как сообщалось, объект расположен на улице Курортной, 3, в селе Модричи Дрогобычского района Львовской области и представляет собой одноэтажное здание общей площадью 221,3 кв. м с мансардным этажом. Актив занимает земельный участок площадью 0,06 га, находится в пользовании на основании государственного акта на право пользования землей.

Курортное село Модричи находится в 8 км к северу от Трускавца, поблизости есть источники с минеральными водами, среди которых "Нафтуся" и "Моршинская". В селе функционируют санатории, базы отдыха и реабилитационные центры.

Согласно приватизационным условиям, инвестор может использовать объект по своему усмотрению.