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Банки выдали кредиты по программе льготной ипотеки на 200 миллионов

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Банки выдали кредиты по программе льготной ипотеки на 200 миллионов

По состоянию на 11 мая 2021 года уполномоченными банками по выполнению государственной программы "Доступная ипотека 7%" подписаны 238 кредитных договоров на общую сумму 200,7 млн грн, как на первичном (28,66%), так и вторичном (71,34%) рынках.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Уполномоченными банками рассматриваются 517 заявок на участие в программе на общую сумму 455,47 млн грн, из которых 23,5% составляет первичный рынок и 76,5% - вторичный.

В программе задействованы 21 регион и город Киев. Согласно предоставленным гражданами заявок на получение кредитов самыми активными на прошлой неделе были:

  • Киев (36,16%)
  • Киевская область (26,71%)
  • Харьковская область (7,01%)
  • Львовская область (6%)
  • Ривненская область (3,95%)

Несмотря на карантин и предпраздничные дни, сохраняется тенденция развития программы. Прирост по сравнению с данными начале прошлой недели составляет:

  • +10% - количества кредитов и +10% - суммы кредитов;
  • +10% - количества заявок и +11% - суммы заявок.

14 уполномоченных банков, которые присоединились к госпрограммк, продолжают совершенствовать собственные процедуры в соответствии с условиями программы, разрабатывают информационные материалы для потенциальных заемщиков, проводят обучение персонала.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Кабмин


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