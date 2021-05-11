В Киеве завершили запуск мобильного интернета на всех станциях метро

В Киеве завершена реализация проекта по запуску мобильного интернета в метрополитене: 11 мая скоростной мобильный интернет включен на последней станции подземки – "Теремки".

Таким образом, 4G мобильных операторов работает на всех 46 подземных станциях киевского метро и в тоннелях между ними, сообщает пресс-служба "Vodafone Украина".

Напомним, запуск 4G-сети в метро начался в марте прошлого года со станции "Академгородок" и продолжался поэтапно в течение года.

Для работы 4G в метро крупнейшие мобильные операторы – "Vodafone Украина", "Киевстар" и lifecell используют совместное оборудование от компании Huawei, но собственные частоты в соответствии с лицензиями. Частоты используются в двух диапазонах: 1800 МГц и 2600 МГц, что позволяет обеспечить лучшее качество и скорость мобильного интернета. Средняя скорость 4G в метро превышает 40 Мб/с.

Как сообщалось, стоимость проекта запуска мобильной связи стандарта 4G в киевском метрополитене тремя ведущими украинскими операторами мобильной связи "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell оценивается в $20 млн.