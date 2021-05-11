Wizz Air впервые за 10 лет откроет рейс в "Борисполь"

Лоукостер Wizz Air объявил об открытии 1 июля 2021 года первого рейса в аэропорт "Борисполь" из Абу-Даби.

Полеты на 230-местном самолете Airbus A321neo будет выполнять новое подразделение авиакомпании - Wizz Air Abu Dhabi, передает avianews.com.

В расписание внесены три рейса из Абу-Даби в Киев в неделю - по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Минимальная заявленная стоимость авиабилетов начинается от 40 евро в одну сторону. Однако она действует только на семь рейсов до конца года. Билеты на другие рейсы стоят дороже.

Самые низкие тарифы Wizz Air позволяют брать с собой только одно место ручной клади с габаритами до 40х30х20 см и весом до 10 кг.

Wizz Air впервые откроет рейс в аэропорт "Борисполь" за последние 10 лет. В 2011 году лоукостер перенес базу в аэропорт "Киев" (Жуляны). Однако параметры полосы в Жулянах не позволяют использовать самолеты A321neo с полной загрузкой. Очевидно, это и стало основной причиной, по которой авиакомпания решила возобновить регулярные рейсы в "Борисполь".

В марте 2021 года глава Wizz Air Йожеф Варади сообщил, что авиакомпания ведет переговоры о полетах в крупнейший аэропорт Украины.

Сейчас для туристических поездок в Абу-Даби действует более жесткий режим по сравнению с Дубаем.

Это может стать причиной, из-за которой Wizz Air Abu Dhabi перенесет запуск рейсов в аэропорт "Борисполь".

Лоукостер планировал запустить первый маршрут в Украину - из Абу-Даби в Одессу - еще 1 октября 2020 года, однако неоднократно переносил старт полетов. Сейчас этот маршрут внесен в расписание с 5 июня 2021 года.

Если для посещения Дубая для граждан Украины действует безвизовый режим, то для въезда в Абу-Даби они должны получать визу по прилету. Ее цена начинается от $95 за однократное посещение.

При этом консульская служба МИД Украины отмечает только строгие правила карантина при полете в этот город. Между Украиной и ОАЭ с 31 декабря 2017 года действует безвизовый режим для туристических поездок.

Украина не входит в список зеленых стран. Это означает, что невакцинированные туристы должны пройти два ПЦР-теста: по прилету и на восьмой день.

В течение 10 дней путешественник должен находиться на карантине в заведениях, которые определило государство. Соблюдение карантина отслеживается с помощью электронных браслетов.

Вакцинированные путешественники из Украины должны пройти ПЦР-тесты по прилету и на четвертый день. Время карантина сокращено до 5 дней.

Власти Абу-Даби считают вакцинированными тех людей, которые получили последнюю дозу препарата за 28 дней до прибытия.