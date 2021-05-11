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Медведчук (307) СБУ (1443) Козак (39) Офіс Генпрокурора (397)

Медведчук переоформил месторождение газа в Крыму при помощи российских властей, – следствие. ВИДЕО

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Медведчук переоформил месторождение газа в Крыму при помощи российских властей, – следствие. ВИДЕО

Подозрение Виктору Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку сообщено по делу о государственной измене и покушении на завладение природными ресурсами по статьям 111 и 348 Криминального кодекса.

Как передает БизнесЦензор, об этом генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила на брифинге.

По словам Венедиктовой, в части завладения природными ресурсами речь идет о незаконной передаче оккупационным влстям в 2015 году документации на месторождение "Глубокое" на шельфе Крыма, запасы которого оцениваются в 38 млрд грн.

Она напомнила, что связанное с Медведчуком украинское ООО "Новые проекты" в 2012 году получило спецразрешение на использование месторождения "Глубокое".

После аннексии Крыма Медведчук, по мнению следствия, с 2015 года начал процесс незаконной передачи этих данных оккупационным властям при участии Тараса Козака, которого следствие считает подчиненным Медведчука, а также заместителя главы правительства РФ.

Венедиктова также обнародовала запись разговора Медведчука с российским чиновником о перерегистрации лицензии на месторождение в оккупированном Крыму. На записи к чиновнику обращаются "Дмитрий Николаевич", вероятно, речь идет о Дмирие Козаке, который в то время на должности вице-премьера курировал вопросы оккупированного Крыма.

Генпрокурор уточнила, что затем в период времени с 2015 по 2020 годов Медведчуком и Козаком проведена незаконная перерагистрация ООО "Новые проекты" (Украина) на ООО "Новые проекты" (РФ).

"При этом было в том числе получено от так называемого арбитражного суда республики Крым решение, которым фактически было признано местонахождение ООО "Новые проекты" на территории Крыма, хотя на самом деле предприятие было зарегистрировано в Киеве. Вследствие этого оккупантами проведена перерагистрация по российскому законодательству при содействии представителей оккупационных властей", – рассказала Венедиктова.

В свою очередь глава СБУ Иван Баканов уточнил, что непосредственно Медведчук написал письмо в отношении этого проекта российскому президенту Владимиру Путину, чем он легитемизировал оккупацию Крыма.

В 2016 году председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев личным распоряжением выдал лицензию на разработку и добычу углеводородов на аннексированном черноморском месторождении "Глубокое" малоизвестной российской компании "Новые проекты" до 2034 года. Компания была создана только в 2015 году и не имела никаких активов, кроме 60 тыс. рублей уставного капитала, отмечало Радио Свобода.

После перерагистрации компания Медведчука не смогла начать добычу на месторождении, поскольку его территория частично пересекалась с территорией российского полигона. Однако компания в своем письме просила Владимира Путина изменить границы полигона, а правки в письмо вносил лично Медведчук, добавила Венедиктова.

Глава СБУ Иван Баканов также сообщил, что в части расследования о госизмене, Медведчук передавал через Козака властям России данные об украинских военных подразделениях. Кроме того, Медведчук и Козак организовали схему вербовки граждан Украины в пользу РФ среди трудовых мигрантов. 

Венедиктова и Баканов отметили, что пока что обнародована только часть материалов следствия.

Как сообщалось, сотрудники Службы безопасности Украины во вторник, 11 мая, провели обыски в особняке народного депутата (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"), лидера Всеукраинского общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктора Медведчука, Тараса Козака и офисе партии ОПЗЖ. Медведчуку также сообщено о подозрении, однако его местонахождение пока не установлено.

Автор: Михайло Орлюк
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Маячня. Після деокупації Криму ще раз переоформлять за українськими законами -- українсько-американським визволителям ))
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11.05.2021 19:51 Відповісти
ну и? сифилитик тоже свое барахлишко переоформил на документы оккупанта. разница только в том, что люди имели миллионное состояние, а клоун слизывал крошки со стола на корпоративах у хозяев.
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12.05.2021 10:14 Відповісти
И где эти "люди" нализали миллионное состояния?
Кто это там в 12-м году рулил экономразвитием в злочынному уряди Азарива?
А кто з такою гиднистю главнокомандувал деоккупацией Крымняша в 2015-м?
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12.05.2021 13:53 Відповісти
тем, у кого в голове все перемешано на винегрет, невозможно построить логические цепочки, психологи рекомендуют общую проблему разложить на много мелких, тогда получится увидеть и понять. ты семьей можешь продать все свои квартиры, собрать миллионное состояние, построить шиномонтаж, и стать бизнесменом. или магазин. или голодать пару лет в польше, собрать сумму. но тебе хочется ни#уя неделая заглядывать в чужой карман.
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12.05.2021 16:55 Відповісти
Психологи логикой не занимаются, а вот сказки про "всей семьей жить в гараже, продав полтора десятка квартир, чтоб занятся шиномонтажом" - это как раз для психиатров.

О том, как торговать на бирже на пятом курсе универа, поступив зы сэла на "международные отношения", а во время перестройки создать кооператив, занимающийся зарубежными контрактами для госпредприятий (в том числе ВПК), будешь рассказывать юным петриотам, сверстникам которых в соседней стране рассказыывают о том, каким вкусным в те времена было "эскимо". А если будешь достаточно убедительным и напористым, то и психиатрам...

Уже в 1998 году "шиномонтер" П. Рошенко попал в парламент. И как раз с партией Медведчука, в которой, в свободное от трудовых свершений время, успел стать члэном политбюро. С тех пор он из политики не вылезал. Как и Медведчук, который со "сворой товарищей" в "героические 90-е" смело занимался оридическим обслуживанием "международных отношений", помогая самым трудолюбивым шиномонтерам регистрировать рогокопытные компании и открывать счета в теплых местах близкого и далекого зарубежья. Кстати, я не знаю ни одного случая, когда кому-нибудь из наших славных шиномонтеров удалось бы создать в гараже какой-нить МedveDOS, или хотя бы правильно надкусить яблоко.
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12.05.2021 17:40 Відповісти
дядя, я предложил тебе шиномонтаж, потому, что оформить благотворительную помощь как украинский товар, отправить на засРашку, продать без растаможки, вернуть НДС, купить за нал левый бензин или дизель, оформить назад как газолин, набодяжить А92 А95 и продать за нал... это не твой уровень. ты лох, а это судьба. упрощаю задачу, возьми кредит под 35% и на базар. там рассказывай что в твоей убогой жизни виноват Порошенко. таких там 90%
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12.05.2021 17:53 Відповісти
Говоришь, таких славных шиномонтеров 90%? Ну, что ж, если учесть, что всех их скопом не более одного процента, то есть шанс справиться. Остальные 10%, которые ну хоть что-то сделали реально, могут не волноваться...
А насчет "честных маневров с наворованным" ты там своим ватанам рассказывай, для которых "лохов развести - не западло".
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12.05.2021 19:22 Відповісти
России просто надоело финансировать антиукраинские силы. Идея Дмитриева идеально проста - убрать ставшего ненужным и обременительным Медведчука и добиться экономических преференций группе Бойко-Левочкина через повышение тарифов на электроэнергию. Приятный бонус этой комбинации - доходы российских структур контролирующих 15-18%. энергораспределяющих сетей. И за все это заплатят наивные избиратели Украины поверившие, что "комик разговорного жанра" может быть хорошим президентом.
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12.05.2021 15:54 Відповісти
 
 