Пассажиропоток аэропорта "Борисполь" упал с начала года на 51%

Международный аэропорт "Борисполь" по итогам апреля 2021 года обслужил 544,87 тыс. пассажиров (из них 274,81 тыс. - пассажиры регулярных рейсов, 270,05 тыс. - нерегулярных).

Об этом говорится в сообщении аэропорта в Facebook.

За четыре месяца 2021 года услугами аэропорта воспользовались 1,75 млн пассажиров (из них 907,82 тыс. - пассажиры регулярных рейсов, 843,46 тыс. - нерегулярных).

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество пассажиров регулярных рейсов уменьшилось на 51%.

Вместе с тем было зафиксировано увеличение количества пассажиров нерегулярных рейсов на 45%.

Международный аэропорт "Борисполь" является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую - длиной 3,500 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.