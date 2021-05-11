"Центрэнерго" и Украинская энергетическая биржа объявили об усилении сотрудничества

ЧАО "Центрэнерго" и ТБ "Украинская энергетическая биржа" (УЭБ) заключили Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве.

Об этом сообщает пресс-служба УЭБ

Согласно документу, "Центрэнерго" намерено реализовывать большую часть электроэнергии на аукционах биржи, которая в свою очередь обеспечит организацию и проведение торгов по европейским стандартам.

Согласно Меморандуму, с 14 мая по 21 июля 2021 Центрэнерго проведет десять аукционов по продаже электроэнергии базовой нагрузки с различным графиком поставки.

До конца мая должны состояться семь из определенных Меморандумом аукционов. 17 мая состоится аукцион по продаже электроэнергии пиковой нагрузки (с 8:00 до 23:00) в период июня — сентября.

"Подписанный Меморандум является гарантией надежных партнерских отношений между Центрэнерго и УЭБ и важным этапом в построении эффективной модели работы компании. Мы высоко ценим вклад УЭБ в развитие биржевой торговли, и я уверен, что наше сотрудничество станет толчком для дальнейшего развития рынка электроэнергии в Украине", - отметил член Дирекции "Центрэнерго" Владимир Галущак.

Гендиректор УЭБ Александр Коваленко отметил, что рост объемов биржевой торговли электроэнергией – это позитивный сигнал для всего рынка.

"Высокая конкуренция на аукционах обеспечивает формирование справедливых цен, соответствующих реальной стоимости электроэнергии в стране. Мы убеждены, что углубление сотрудничества УЭБ и "Центрэнерго" позволит сделать рынок прозрачным и открыть новые возможности для всех участников", — добавил он.