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Всемирный банк утвердил выделение Украине 90 миллионов евро на вакцинацию

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Всемирный банк утвердил выделение Украине 90 миллионов евро на вакцинацию

Всемирный банк в рамках глобальной инициативы COVAX утвердил для Украины заем на сумму 90 млн евро для нового проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине", который, в частности, предусматривает возмещение расходов Национальной службы здоровья на вакцинацию 10 млн человек.

Об этом говорится в сообщении ВБ, передает Интерфакс-Украина.

"ВБ утвердил новый проект на сумму 90 млн евро, направленный на укрепление сектора здравоохранения для реагирования на пандемию COVID-19. Проект "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине" поддержит разворачивание программы вакцинации против COVID-19 приоритетных групп населения и усилит возможность сектора здравоохранения Украины в предотвращении, выявлении и реагирования на последствия пандемии", – сказано в сообщении.

Отмечается, что указанный проект поможет не только в закупке вакцин, но и в улучшении инфраструктуры для их хранения и логистики.

"Сюда входит предоставление услуг, возмещение расходов на вакцинацию, расширение возможностей для тестирования, усиления IT-cистемы, проведение кампании по повышению осведомленности населения о вакцинации", – указал ВБ.

Как отметил региональный директор ВБ по делам Восточной Европы Аруп Банерджи, проект должен ускорить темпы вакцинации с сохранением фокуса на рисковых группах населения.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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