"А-Банк" Суркисов за год списал кредиты на 1,1 миллиарда

"А-Банк" в 2020 году списал обесцененные кредиты на 1,1 млрд грн (в 2019 году - на 168 млн грн).

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на отчетность банка.

"Банк продолжает свою деятельность по взысканию задолженности по части этих кредитов", - говорится в отчете финучреждения.

При этом по итогам первого квартала 2021 года банк декларирует прибыль на сумму 123 млн грн. Активы банка в первом квартале выросли до 10 млрд грн (с 9,2 млрд грн на начало года), в том числе кредитный портфель физлиц - до 6,9 млрд грн (с 6,3 млрд грн), а юрлиц - уменьшился до 499 млн грн (с 626,2 млн грн).

28 апреля акционеры "А-Банка" решили распределить прибыль 2020 года следующим образом: 276,2 млн грн направить на увеличение уставного капитала банка; 23,5 млн грн - отчислить на пополнение резервного капитала банка; дивиденды не выплачивать.

Также банк отмечает, что в 2021 году "решил оказать спонсорскую помощь ООО "Футбольный клуб "Динамо Киев" в размере 100 млн грн для развития футбольной команды "Динамо" (Киев)".

"А-Банк" принадлежит братьям Суркисам и их родственникам.