Убыток госпредприятия "Энергорынок" вырос в 2 раза

Госпредприятие "Энергорынок" по итогам 2020 года увеличило убыток до 2,59 млрд грн, по сравнению с 1,24 млрд грн в 2019 году.

Согласно отчетности компании, доходов от реализации продукции она в прошлом году не получала (в 2019 году они составляли 87,3 млрд грн), передает Finbalance.

В то же время "другие операционные доходы" компании составили 420,5 млн грн (за 2019 год – 514,5 млн грн).

По итогам первого квартала 2021 года ГП "Энергорынок" получило убыток в размере 68,7 млн грн (за этот же период прошлого года – 722,55 млн грн).

Активы ГП "Энергорынок" на конец марта 2021 года составили 21,94 млрд грн, в том числе долгосрочная дебиторская задолженность – 5 млрд грн, другая текущая задолженность – 11,9 млрд грн.

ГП "Энергорынок" на конец марта не имело задолженности по долгосрочным кредитам банков, одновременно его "Прочие долгосрочные обязательства" составляли 5,17 млрд грн.

Кроме того, текущая кредиторская задолженность компании по долгосрочным обязательствам составила 1,85 млрд грн, а за товары, работы, услуги – 19 млрд грн, другие текущие обязательства – 2,59 млрд грн.

По данным ГП "Энергорынок", на конец 2020 дебиторская задолженность перед ним за электроэнергию составила 29,6 млрд грн, из которой задолженность контрагентов, вели деятельность на оккупированных Россией территориях Украины (часть Донецкой и Луганской областей и в Крыму) – 26,38 млрд грн. Речь идет о долгах ГП "Региональные электрические сети", ООО "Луганское энергетическое объединение", ОАО "Луганскоблэнерго", АО "ДТЭК Донецкие электросети", ЧАО "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь", ПАО "ДТЭК Крымэнерго", ЧАО "ВКЭК".

Кредиторская задолженность ГП "Энергорынок" за электроэнергию на конец 2020 года составляла 27,1 млрд грн, из которой перед контрагентами, вели деятельность на оккупированных Россией территориях Украины – 2,34 млрд грн.

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Как сообщалось, в начале апреля Кабмин утвердил финплан госпредприятия "Энергорынок" с чистым убытком на уровне 449,7 млн грн, что в значительной степени является результатом запланированного начисления резервов сомнительных долгов в размере 392,5 млн грн. Выплаты "Энергорынка" в пользу государства должны составить 78 млн грн.

Напомним, в ноябре 2019 года госпредприятие "Энергорынок" обращалось в Хозсуд Киева с заявлением об открытии производства по делу о своем банкротстве.

"Энергорынок" до конца июня 2019 года выполнял функцию оптового поставщика электроэнергии. С 1 июля 2019 года в Украине запущена новая модель оптового рынка электроэнергии, которая предусматривает ликвидацию ГП "Энергорынок" как единого покупателя и продавца электроэнергии. Согласно закону "О рынке электрической энергии", ГП "Энергорынок" осуществляет деятельность до полного погашения кредиторской и дебиторской задолженности за электроэнергию.

Владельцем ГП "Энергорынок" является Кабмин.

В июле 2019 года Хозсуд Киева открыл производство по иску госпредприятия "Энергоатом" (оператор четырех украинских АЭС) к "Энергорынку" о взыскании 19 млрд грн задолженности, из которых 9,8 млрд грн – основной долг и 9,2 млрд грн – инфляционные потери.