Продажи электромобилей в Украине выросли с начала года на 37%

В апреле 2021 года украинцы приобрели и поставили на учет 699 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV), что на 6% больше, чем в марте и в 18 раз превышает показатель апреля 2020 года.

Как сообщает пресс-служба ассоциации "Укравтопром", значительный рост продаж объясняется тем, что в апреле 2020 года из-за общенационального жесткого карантина было зарегистрировано всего 38 электромобилей.

По данным ассоциации, доля новых машин в регистрациях в апреле 2021 года составила 9% (64 единицы).Основную массу зарегистрированных в апреле электромобилей составили легковые авто - 666 шт.ук (новых - 62, подержанных - 604).

Самым популярным электрокаром в очередной раз стал Nissan Leaf. В течение месяца украинскую регистрацию получили 198 авто этой модели. Второй результат показала Tesla Model 3, в ее зачете 77 регистраций. В тройку бестселлеров апреля попал Chevrolet Bolt. Этот электрокар выбрали 67 автомобилистов. Четвертым по популярности стал электромобиль Tesla Model S - 38 регистраций. Замыкает топ-5 апрельского рынка электромобилей Audi E-Tron - 37 штук.

Из 33 коммерческих электромобилей, которые в прошлом месяце получили украинские номера, 29 штer были модели Renault Kangoo Z.E.

Всего за четыре месяца с начала года украинский автопарк пополнили 2,4 тыс. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания, что на 37% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Доля подержанной техники в этом количестве составила 90%.