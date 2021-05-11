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Минобороны потратит 130 миллионов на ремонт самолета возрастом 44 года

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Минобороны потратит 130 миллионов на ремонт самолета возрастом 44 года

Воинская часть А0215 (Винница) Министерства обороны Украину 7 мая заключило соглашение с ГП "Завод 410 ГА" госконцерна "Укроборонпром" о капитальном ремонте самолета за 131,5 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до 1 октября 2022 года завод выполнит пять этапов капитального ремонта самолета Ан-26Ш заводской №5007 бортовой №77. По данным открытых источников, он был изготовлен в 1977 году.

В частности отремонтируют планер, топливные баки, воздушные винты, шасси, авиационные двигатели АИ-24ВТ №Н4923ВТ035, №Н4923ВТ037, агрегаты систем, вспомогательную силовую установку, оборудование рабочих мест для подготовки штурманов и тому подобное. Кроме того, самолет перекрасят, а также заменят ряд систем и выполнят различные доработки.

После оказания услуг межремонтный ресурс самолета составит 4 тыс. часов, 4 тыс. посадок, а двигателей – 2 тыс. часов. Межремонтный срок службы самолета составит девять лет, а двигателей – восемь лет.

Гарантийный ресурс самолета составит 1 тыс. часов, 500 посадок, а двигателей – 300 часов. Гарантийный срок службы самолета и двигателей составит два года.

Военные провели закупку по переговорной процедуре из-за отсутствия конкуренции по техническим причинам. Сейчас в Украине капремонт самолета Ан-26Ш может выполнить только "Завод 410 ГА". При этом заказчик сослался на заключение Торгово-промышленной палаты Украины. Завод также имеет Сертификат одобрения организации по техническому обслуживанию и ремонту, выданный Минобороны.

Как сообщалось, 25 сентября 2020 года упал один из самолетов, которым летом 2020 года Командивание Воздушных сил продлило срок службы, – Ан-26Ш №5608, изготовленный также в 1977 году. Последний капитальный ремонт на том самолете делали в 1996 году. По предварительным данным, у него были проблемы с двигателем. В катастрофе погибли 27 членов экипажа, курсантов и офицеров Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Наші гроші


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