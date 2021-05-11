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Украинцы рекордно увеличили продажу наличной валюты

Новини БізнесЦензор Фінанси

Украинцы рекордно увеличили продажу наличной валюты

Объем продажи населением валюты в апреле 2021 года превысил объем покупки на $545,9 млн.

Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), в апреле украинцы сократили покупку наличной валюты на 5,8% – до $1,37 млрд.

В то же время продажа наличной валюты выросла на 7,4% – до $1,84 млрд, что является рекодным значением за время ведения статистики НБУ.

При этом продажа безналичной валюты населением в марте выросла до $403,96 млн, а покупка – до $327,45 млн.

Таким образом, с учетом безналичных операций, чистая продажа валюты населением в марте превысила покупку на $545,9 млн.

Как сообщалось, по данным Нацбанка, объем продажи населением валюты в марте впервые с начала 2021 года превысил объем продажи на $329,71 млн. При этом продажа наличной валюты подскочила на 32% – до $1,72 млрд.

В феврале 2021 года покупка валюты населением в феврале превысила продажу на $9,44 млн, тогда как в январе продажа валюты превышала покупку на $54,3 млн.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+14
Так цеж і прогнозовано .свята заробітчани приїхали а зелені злодюги навіть і курс валют до низу опустили .дай на чому небудь а би нагріти того роботягу
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11.05.2021 16:55
+9
Степени обнищания : Денег не хватает -- денег нет -- денег нет совсем -- пора сдавать баксы.
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11.05.2021 18:03
+8
чем больше продают валюты, тем больше безработица, включая скрытую!
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11.05.2021 17:51
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Так цеж і прогнозовано .свята заробітчани приїхали а зелені злодюги навіть і курс валют до низу опустили .дай на чому небудь а би нагріти того роботягу
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11.05.2021 16:55 Відповісти
чем больше продают валюты, тем больше безработица, включая скрытую!
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11.05.2021 17:51 Відповісти
Степени обнищания : Денег не хватает -- денег нет -- денег нет совсем -- пора сдавать баксы.
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11.05.2021 18:03 Відповісти
мандри зовуть
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11.05.2021 19:48 Відповісти
чергове досягнення зЄлені... Украинцы рекордно увеличили продажу наличной валюты - Цензор.НЕТ 9811
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11.05.2021 21:04 Відповісти
Украинцы рекордно увеличили продажу наличной валюты - Цензор.НЕТ 9268
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12.05.2021 14:22 Відповісти
должен- должен, как Земля Колхозу...))
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13.05.2021 12:41 Відповісти
Странно.
В любой непонятной ситуации валюту надо покупать, а не продавать.
Нариду кушать хочется, а заработать не получается...

Попробуйте смотреть сериалы, Квартал-95 и видосики ЗЕлебобы шоле вместо еды.
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12.05.2021 09:47 Відповісти
Особенно вот этот кусок.Пророческий. Украинцы рекордно увеличили продажу наличной валюты - Цензор.НЕТ 4635
А ось вам.)
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12.05.2021 14:19 Відповісти
Уже пошли в ход " подматрасные" деньги. В резерве еще "копилки".
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12.05.2021 10:09 Відповісти
А що 73% розумних думають, в даний момент один похід в продмагази по найменшому мінімуму коштує 500 грн.
От народ і скидає валюту, їсти то хоцця!
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12.05.2021 12:45 Відповісти
 
 