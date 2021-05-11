Украинцы рекордно увеличили продажу наличной валюты

Объем продажи населением валюты в апреле 2021 года превысил объем покупки на $545,9 млн.

Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), в апреле украинцы сократили покупку наличной валюты на 5,8% – до $1,37 млрд.

В то же время продажа наличной валюты выросла на 7,4% – до $1,84 млрд, что является рекодным значением за время ведения статистики НБУ.

При этом продажа безналичной валюты населением в марте выросла до $403,96 млн, а покупка – до $327,45 млн.

Таким образом, с учетом безналичных операций, чистая продажа валюты населением в марте превысила покупку на $545,9 млн.

Как сообщалось, по данным Нацбанка, объем продажи населением валюты в марте впервые с начала 2021 года превысил объем продажи на $329,71 млн. При этом продажа наличной валюты подскочила на 32% – до $1,72 млрд.

В феврале 2021 года покупка валюты населением в феврале превысила продажу на $9,44 млн, тогда как в январе продажа валюты превышала покупку на $54,3 млн.