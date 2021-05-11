Угрозы дефицита автогаза в мае больше нет, – "А-95"

Изменение планов белорусских заводов и возобновление поставок СУГ "Роснефти" позволят обеспечить достаточное ресурсное снабжение украинского рынка автогаза в мае.

Как сообщает Консалтинговая группа "А-95", прогнозные импортные поставки в мае могут составить около 120 тыс. тонн, а общий баланс рынка – более 170 тыс. тонн, чего будет достаточно для удовлетворения спроса в этом периоде года, передает enkorr.

"В апреле четко просматривался прогнозный дефицит в мае. Кроме выпадения с рынка 35 тыс. тонн объемов "Роснефти", на 20-23 тыс. тонн планировали сократить поставки белорусские производители и российский "Лукойл". Реализация такого сценария могла бы создать заметное ресурсное напряжение и рост цен, поскольку заместить такой объем было бы проблематично. Сегодня ситуация изменилась в корне и угроза дефицита позади", – сообщили в "А-95".

В частности, ранее планировалось, что Мозырский НПЗ сократит поставки в мае с регулярных 9-10 тыс. до 2 тыс. тонн в месяц из-за ремонта. Завод перенес ремонт, и поставки в мае сохранятся на нормальном уровне. Также было известно о планах существенного сокращения отгрузок с Речицкого ГПЗ.

В итоге предприятие готовится отгрузить не только 100% TERM-контрактов, но и несколько тысяч тонн спотового объема.

"На май у нас была большая дыра в плане по закупке сырья, однако к концу апреля завод законтрактовал ШФЛУ практически на полную загрузку", – сообщил источник в "Белоруснефти".

По его словам, угроза значительного снижения загрузки завода сохраняется в июне.

Кроме того, в мае появились предложения ресурса "Роснефти" от компании SOCAR, которая, по словам трейдеров, стала приемником прекратившей работу в Украине Proton Energy. Участники украинского рынка говорят о том, что азербайджанский трейдер готов отгрузить в мае 10-12 тыс. тонн газа "Роснефти".

"Документы для прохождения бюрократических процедур уже отправлены. Впрочем, на рынке столько газа, что предложение SOCAR может не встретить желающих", – поделился мнением один из крупных импортеров.

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Как сообщалось, ранее зарегистрированный в Швейцарии трейдер Proton Energy S.A. прекратил поставки нефтепродуктов в Украину с 1 апреля. С 1 апреля также приостановаил поставки один из крупнейших поставщиков светлых нефтепродуктов Wexler Group, которая стала крупнейшим поставщиком дизтоплива в Украину в 2020 году.

Это произошло после обысков в сети автозаправочных станций Glusco, которые 11 марта провели представители Службы безопасности и Нацполиции по делу об уклонении налогов на сумму около 240 млн грн.

Сеть Glusco сформирована на базе розничного бизнеса компании "Роснефть", который в 2016 году выкупил международный трейдер Proton Energy Group S.A. через родственную Glusco Energy S.A. ООО "Глуско Украина" ранее стало эксклюзивным поставщиком сжиженного газа с заводов российской "Роснефти" и крупнейшим импортером этого топлива в Украину.

Glusco Energy S.A., как и Proton Energy S.A., официально принадлежаит израильскому бизнесмену Нисану Моисееву, который признал, что является другом Виктора Медведчука – кума президента России Владимира Путина. В то же время наличие совместного бизнеса с Медведчуком Моисеев отрицает.