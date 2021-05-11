Резервы Нацбанка выросли в апреле на $1 миллиард

По предварительным данным, международные резервы Украины по состоянию на 1 мая оставили $28 млрд (в эквиваленте), увеличившись в апреле на 3,6% или на $0,96 млрд.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), на увеличение объема резервов повлияли валютные поступления в пользу правительства и переоценка финансовых инструментов.

В частности, валютные поступления в пользу правительства в апреле составили $1,37 млрд, в том числе $1,25 млрд – от размещения еврооблигаций и $121,4 млн – от продажи внутренних государственных облигаций (ОВГЗ).

В то же время общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил $556,1 млн. Из них $391,5 млн были направлены на обслуживание и погашение ОВГЗ, $78 млн – на обслуживание облигаций внешнего займа, остальные – на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте.

Вследствие переоценки финансовых инструментов из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют их стоимость в апреле выросла на $200 млн (в эквиваленте).

Кроме того, в ходе операций на межбанковском валютном рынке Национальный банк продал в апреле $50 млн.

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, по состоянию на 1 апреля международные резервы Украины составляли $27,04 млрд, сократившись за месяц на 5% или на $1,5 млрд.