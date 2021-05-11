Украина ведет переговоры о унификации паспорта вакцинации с ЕС, – Шмыгаль

Украина готова ввести любую из моделей паспорта вакцинации, которая возможна в Европе.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина.

"В приоритете стоят переговоры с ЕС по унификации так называемого паспорта вакцинации, и мы их ведем очень серьезно. Вести сегодня переговоры с отдельными странами о взаимном допуске считаю нецелесообразным. Весь мир сегодня говорит об унификации и о недискриминации. Невозможно, чтобы две страны договорились, а все остальные остались где-то за бортом. Три туристические страны, например, открыли свои двери для всех туристов, для украинцев в частности. Какие-то страны еще не открылись, потому что у них своя стратегия. Но в целом мы в ежедневном формате ведем переговоры о введении единого паспорта вакцинации", - рассказа Шмыгаль.

Он подчеркнул, что Украина готова ввести любую из моделей паспорта вакцинации, которая возможна в Европе, - цифровую с QR-кодом, формализованную справку о вакцинации международного стандарта, которая сегодня действует во всем мире.

"Все люди, получившие вакцину, зарегистрированы в электронной системе eHealth. Поэтому технологически это не сложно, чтобы всем вакцинированным лицам выдать паспорт вакцинации, который будет утвержден в любой международной форме", - отметил Шмыгаль.