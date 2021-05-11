Черкасские чиновники присвоили 4 миллиона на программа развития садоводства, – СБУ

Служба безопасности Украины подозревает чиновников одной из районных государственных администраций Черкасской области в краже 4 млн грн из общегосударственной программы по развитию садоводства.

Как сообщает пресс-центр СБУ, они действовали в сговоре с руководителем агрофирмы.

"Оперативники установили, что схему организовали на основе неправдивой информации относительно объемов выполненных работ. Руководитель агрофирмы внес недостоверные данные в документацию и попросил о компенсации понесенных "расходов". Чиновники, которые были в сговоре, эту просьбу удовлетворили", – говорится в сообщении.

Во время обысков правоохранители изъяли в райгосадминистрации и офисе агрофирмы все документы, подтверждающие схему.

Следователи сообщили о подозрении директору фирмы по ч. 5 ст. 191 и ч.2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, чиновникам – по ч. 2 ст. 367 и ч. 2 ст. 366.