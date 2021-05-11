"Центрэнерго" увеличило убыток в первом квартале в 5 раз

"Центрэнерго" по итогам первого квартала 2021 года получила убыток в размере 794,7 млн грн, по сравнению с убытком на 163 млн грн за аналогичный период 2020 года.

Согласно отчетности компании, ее чистый доход от реализации продукции сократился до 2,98 млрд грн, по сравнению с 4,27 млрд грн за первый квартал 2020 года, передает Finbalance.

В то же время себестоимость реализованной продукции сократилась до 3,64 млрд грн (в первом квартале 2020 года – 4,32 млрд грн).

На конец марта активы "Центрэнерго" составляли 9,87 млрд грн (на начало года – 10,57 млрд грн), в т.ч. основные средства – 4,82 млрд грн, дебиторская задолженность – 2,33 млрд грн.

Задолженность самого "Центрэнерго" за товары, работы, услуги составила 4,32 млрд грн (на начало года – 3,23 млрд грн), по полученным авансам – 451 млн грн (на начало года – 1,23 млрд грн). Долгосрочные обеспечения – 929,2 млн грн (на начало года – 937,3 млн грн).

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Как сообщалось, по итогам работы в 2020 году "Центрэнерго" получило 61,2 млн грн прибыли.

Однако в марте глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко отмечал, что в ходе аудита деятельности ПАО "Центрэнерго" в 2020 году был выявлен сомнительный контракт с фирмой окружения олигарха Игоря Коломойского, который ставит под сомнение получение прибыли госкомпанией в 2020 году.

Напомним, Фонд госимущества 26 февраля сменил генерального директора ПАО "Центрэнерго" иполностью обновил состав дирекции ПАО "Центрэнерго", назначив новых 8 топ-менеджеров компании. Прежнее руководство компании связывали с Игорем Коломойским.

После смены руководства "Центрэнерго" ограничило поставки электроэнергии связанному с Коломойским трейдеру "Юнайтед Энерджи" из-за наличия просроченной задолженности.