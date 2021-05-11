Набсовет избрал нового главу Национального депозитария
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Наблюдательный совет ПАО "Национальный депозитарий Украины" завершила отбор на должность председателя правления, избрав среди пяти финалистов конкурса Алексея Юдина.
Как сообщает пресс-служба Нацдепозитария, кандидатура Юдина будет вынесена на рассмотрение внеочередного собрания акционеров, которое состоится в ближайшее время.
При этом в ведомстве не приводят биографию победителя конкурса. Известно, что Алексей Юдин в 2009 году входил в состав ревизионной комиссии "Украинской биржи", как представитель ООО "Кейбиси Секьюритиз Украина"
В свою очередь бывший глава набсовета Нацдепозитария Александр Данилюк заявил, что выступал против такого назначения.
"Наблюдательный совет избрал карманного главу правления – Юдина. Я был против такого назначения и предупреждал что такие "кандидаты" наблюдательный совет, который я возглавлял, не пройдут. После переформатирования у реально независимых членов нет большинства в наблюдательном совете –это объясняет почему удалось протащить марионетку", – написал Данилюк на своей странице в Facebook.
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Как сообщалсь, в конце апреля акционеры избрали новый состав наблюдательного совета ПАО "Национальный депозитарий Украины", уволив с занимаемой должности его главу – экс-министра финансов и бывшего секретаря СНБО Александра Данилюка.
Ранее Данилюк, в последнее время активно критикующий действия власти, обвинил новый состав НКЦБФР в попытке в спешке сменить утвержденный в августе прошлого года набсовет НДУ ради получения контроля над проведением конкурса на нового главу правления депозитария.
В свою очередь глава НКЦБФР Руслан Магомедов обвинил Данилюка в "заполитизированном подходе к работе", заявив о планах "наполнить наблюдательный совет людьми с большим профессиональным бэкграундом".
Напомним, в конце февраля президент Владимир Зеленский назначил главой НКЦБФР внештатного советника главы Офиса президента Андрея Ермака и экс-директора компании "Аструм Капитал" Руслана Магомедова.
Крупными акционерами Нацдепозитария являются государство в лице НКЦБФР - 25%, пенсионный фонд НБУ - 10,9399%, государственные "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк" - соответственно 25% "минус" 1 акция и 9,9903%.
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