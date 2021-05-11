Вагоностроительные предприятия перешли на ремонты из-за низкого спроса на новые вагоны

Украинские заводы-производители железнодорожной техники вместо строительства вагонов перешли на их ремонт, что обусловлено практически отсутствующим спросом на новую технику на внутреннем рынке.

Об этом говорится в материале Uaprom.info.

Так, "Дизельный завод" (входит в Аурум Груп) еще в 2019 году получил право на осуществление деповского, капитального ремонта (в том числе с продлением) полувагонов, крытых хопперов для зерна и цемента, платформ, а также отцепного ремонта в объеме ТОв-1 и ТОв-2.

Для этих целей наладили и производство комплектующих. Сейчас в структуре Аурум Груп функционирует два вагоноремонтных депо – на базе "Дизельного завода" в Кривом Роге Днепропетровской области и на базе предприятия "Агрегатбуд" в Рубежном Донецкой области. Объемы выполненных ремонтов в Аурум Груп не назвали.

Деповской и капитальный ремонт полувагонов и зерновозов с 2019 года начали выполнять на ДВМ. В первый год, по данным предприятия, на мощностях завода отремонтировали 14 вагонов, а в 2020 нарастили объемы до 178 вагонов. С начала текущего года на ДВМ выполнили ремонт еще 69 вагонов.

Кроме того, предприятие осваивает производство новых видов продукции для экспортных рынков, в первую очередь европейского.

"В прошлом году на заводе "Днепровагонмаш" разработана программа по производству высокоточных металлоконструкций для рынка ЕС. Инвестиции в оборудование составили 3 млн евро. Также был запущен в серийное производство новый вагон-зерновоз с нагрузкой 23,5 тонны на ось, который не имеет аналогов по грузоподъемности в своем сегменте", - приводит Uaprom.info слова Андрея Рудченко, помощника председателя Набсовета ДВМ.

Низкий спрос на новые вагоны, по мнению экспертов, связан с тем, что в Украине разрешена эксплуатация подвижного состава с истекшим нормативным сроком службы. Это техника старше 22-30 лет.

Чтобы решить эту проблему Министерство инфраструктуры в 2020 году разработало проект приказа "Об утверждении Порядка установления запрета эксплуатации грузовых вагонов на железнодорожном транспорте", который предполагает ограничение возраста грузовых вагонов.

На сегодня четвертый вариант проекта приказа МИУ согласован Государственной регуляторной службой и находится на регистрации в Министерстве юстиции.