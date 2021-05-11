Зеленский предложил начать вакцинацию записанных через приложение "Дія" по выходным

В Украине наблюдается позитивная динамика по всем показателям относительно ситуации з заболеваемостью коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещания под руководством президента, передает пресс-служба главы государства.

По словам Шмыгаля, на сегодняшний день в Украине из 77 тыс. коек в больницах, обустроенных для больных COVID-19, занято 27,8 тыс. или 36%.

"Это значительно меньше, чем две недели назад. Седьмую неделю подряд продолжается динамика падения заболеваемости. Растет количество выздоровевших. "Красных" зон не осталось. Восемь областей находятся в "оранжевой" зоне, остальные – в "желтой", однако есть незначительный рост заболеваемости в отношении со дня на день – это вызвано увеличением контактов во время прошедших праздников", – отметил он.

Кроме того, во время совещания президент Владимир Зеленский поддержал предложение главы Минздрава Максима Степанова вакцинировать от COVID-19 в выходные дни тех, кто записан через приложение "Дія". Cейчас своей очереди ждут 532 тыс. человек.

Также рассматривался вопрос о введении электронных больничных, которое начнется с 1 июня 2021 года в пилотном формате в 200 больницах. В полном объеме этот процесс заработает с 1 сентября.

При этом, обсуждалась имплементация "ковидних паспортов". Отмечается, что Украина ожидает европейские образцы, чтобы согласовать с ними свои документы.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует продолжить действие адаптивного карантина до августа. На данный момент он введен до 30 июня.