Кабмин ввел декларирование цен на бензин и дизтопливо

Кабинет министров ввел для сетей АЗС обязательное декларирование изменения цен на бензин и дизтопливо на 1% и более за 20 дней.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №450 от 29 марта обнародовано на официальном правительственном портале.

Документом внесены изменения в постановление №341 от 22 апреля 2020 года "О мерах по стабилизации цен на товары, имеющие важную социальную значимость, товары противоэпидемического назначения".

В частности, в перечень товаров, имеющих существенную социальную значимость, внесены бензины марок А-92 и А-95, а также дизтопливо.

"Декларирование изменения розничных цен на бензины марки А-92 и А-95 и дизельное топливо осуществляется субъектом хозяйствования по объекту розничной торговли в случае увеличения розничной цены товара на 1% и более по сравнению с розничной ценой на момент декларирования за 20 дней до начала применения розничной цены, которая декларируется, без учета дня декларирования", – сказано в документе.

Как сообщалось, розничные сети приступили начали повышать цены на топливо на прошлой неделе, ссылаясь на рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Так, с начала апреля мировые цены на нефть выросли с $62 до $69 за баррель, а нефтепродукты в Европе подорожали на 7-11%.

В последний раз перед этим украинские операторы прибегали к пересмотру цен в начале апреля. Тогда крупнейшие сети снизили стоимость топлива в переделах 50 коп./л.

Напомним, 5 апреля Кабинет министров и Нефтегазовая ассоциация Украины подписали меморандум, предусматривающий, что крупные сети АЗС будут сдерживать цены на все марки нефтепродуктов в апреле на уровне ниже 30 грн/л, а правительство усилит борьбу с нелегальным рынком топлива.