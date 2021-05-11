"Укртрансгаз" получил убыток на 2,6 миллиарда

АО "Укртрансгаз" по итогам 2020 года получил убыток в размере 2,62 млрд грн.

Согласно отчетности компании, ее чистый доход в прошлом году составил 6,03 млрд грн, передает Finbalance.

В 2020 году 59% доходов "Укртрансгаза" были получены от материнской компании – НАК "Нафтогаз Украины".

По итогам первого квартала 2021 года "Укртрансгаз" декларирует убыток на сумму 30,3 млн грн, чистый доход компании за январь-март составил 1,27 млрд грн.

На конец марта активы "Укртрансгаза" составляли 142,5 млрд, в т.ч. основные средства – 54,35 млрд грн, долгосрочная дебиторская задолженность – 63,5 млрд грн, другая текущая задолженность – 17,8 млрд грн.

Задолженность по долгосрочным кредитам банков – 407,5 млн грн, долгосрочные обеспечения – 694,9 млн грн, отсроченные налоговые обязательства – 7,95 млрд грн, текущая задолженность за товары, работы, услуги – 5,25 млрд грн.

И.о. гендиректора "Укртрансгаза" Сергей Перелома ранее отмечал, что в "Укртрансгаз" мог прибыльным, но этого не произошло из-за ряда судебных решений в пользу "Укрнафты" и компании "Профи газ".

Подробнее о возвращении возникшего еще в 1999 году долга перед "Профи газ" читайте в материале БизнесЦензор: Керівник Укртрансгазу Сергій Перелома: "Жеваго зателефонував мені і просив не поспішати з виконанням рішення суду по мировій угоді"

"Укртрансгаз" входит в группу "Нафтогаза". Предприятие обеспечивает деятельность подземных газохранилищ (общей вместимостью 31 млрд кубов), осуществляет работы по модернизации и строительства магистральных газопроводов и объектов на них.

До 1 января 2020 года "Укртрансгаз" также управлял украинской газотранспортной системой, однако после завершения анбандлинга эту функцию выполняет "Оператор ГТС Украины".