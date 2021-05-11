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Витренко анонсировал конкурс на главу "Укрнафты"

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Витренко анонсировал конкурс на главу

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко анонсировал объявление в ближайшее время конкурса на должность главы правления ПАО "Укрнафта".

Как сообщил Витренко в эфире программы "Обратный отсчет", "Нафтогаз" уже поставил соответствующую задачу своим представителям в наблюдательном совете "Укрнафты", передает Интерфакс-Украина.

По его словам, смена менеджмента компании необходима, чтобы устранить влияние на него со стороны миноритарных акционеров. .

"Менеджмент должен действовать в интересах "Укрнафты", а не в интересах господина Коломойского. В ближайшее время должен быть результат", - отметил Витренко.

Как сообщалось, в конце мая 2020 года набсовет "Укрнафты" решил прекратить конкурс на главу правления, назначив на эту должность сроком на один год Олега Геза, который руководил компанией в должности и.о. главы с мая 2019 года.

Инициаторами такого решения стали представители Игоря Коломойского и партнеров, их поддержали назначенные "Нафтогазом" члены набсовета и непосредственно директор по юридическим вопросам НАК Ярослав Теклюк.

На то время глава набсовета "Укрнафты", исполнительный директор НАК Юрий Витренко заявлял, что голосовал против такого решения и обратился к главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву с просьбой его разъяснить.

Однако в "Нафтогазе" заявили, что правления НАК поддерживает назначение главой "Укрнафты" исполняющего обязанности главы Олега Геза без конкурса, поскольку считает, что отбор кандидатов не отвечал стандартам корпоративного управления.

Под руководством Олега Геза "Укрнафта" в последнее время подписала ряд мировых соглашений с компаниями окружения Коломойского на 7,6 млрд грн. 

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.

50%+1 акция "Укрнафты" принадлежит государству в лице Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", по 13,6% - компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, и 12,9% - Bordo Management Limited. 9,9% акций компании принадлежат другим акционерам.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Интерфакс-Украина


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