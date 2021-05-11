Оператор рынка электроэнергии увеличил квартальную прибыль в 2,5 раза

Государственное предприятие "Оператор рынка" по итогам первого квартала 2021 года получило 19,8 млн грн прибыли, по сравнению с прибылью в 7,7 млн грн годом ранее.

Об этом свидетельствуют данные отчета о финансовых результатах предприятия за первый квартал.

Согласно документу, чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) "Оператор рынка" составил 82,3 млн грн (63,1 млн грн в 2020 году). Себестоимость реализованных услуг составляла 14,9 млн грн против 10,4 млн грн в первом квартале годом ранее.

Напомним, "Оператор рынка" по итогам работы в 2020 году получил 20,07 млн грн чистой прибыли, по сравнению с прибылью в 14,43 млн грн в 2019 году.

"Оператор рынка" – предприятие, выделенное из ГП "Энергорынок", с целью обеспечения функционирования биржевых сегментов (рынок на сутки вперед (РСВ) и внутрисуточный рынок (ВСР) нового оптового рынка электроэнергии, запущенного с 1 июля 2019 года.