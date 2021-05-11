Объем выданных льготных кредитов для бизнеса достиг 40 миллиардов, – Минэкономики

С момента старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" банки-участники выдали 15,4 тыс. кредитов на 39,5 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Так, из общей суммы 16,7 млрд грн выданы на рефинансирование ранее полученных займов, 5,6 млрд грн предприниматели получили на капитальные инвестиции, еще 17 млрд грн – в качестве антикризисных кредитов на пополнение оборотных средств под 0%.

Отмечается, что наиболее активными участниками программы являются представители сельского хозяйства (50%), торговли и производства (23%) и промышленной переработки (15%). По региональной классификации лидерами остаются Львовская, Харьковская и Киевская области.

За прошлую неделю, то есть за три рабочих дня, банки выдали 342 кредита на 1,3 млрд грн.

В Минэкономики напомнили, что Фонд развития предпринимательства заключил договоры о сотрудничестве с 29 банками.